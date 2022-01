Sci alpino: al sodalizio di casa il memorial Achille Martinet a La Thuile

Poco meno di 130 atleti sulla Diretta 2 di La Thuile per dare vita al Gigante della categoria Allievi, gara inserita nel circuito regionale Gros Cida, che ha visto imporsi Giorgia Collomb e Pablo Nicolas Russi. Organizzata dallo Sc La Thuile Rutor, in palio per la classifica per società, il memorial Achille Martinet, trofeo vinto dallo stesso sodalizio organizzatore, che ha preceduto lo Sc Gressoney MR e lo Sc Crammont MB.



Miglior crono in entrambe le manche e largo successo di Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 2’01”01), a precedere Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 2’02”33) e Emilie Zani (Sc Chamois; 2’04”55). In quarta posizione Sofia Fumagalli (Club de Ski Valtournenche; 2’07”50) e quinta Gaia Boano (Sc Crammont MB; 2’07”69).





Anche in campo maschile il vincitore, Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’58”81) e il più veloce in entrambe le metà di gara. Sul podio, a fargli compagnia, in risalita di una posizione, il compagno di sodalizio, Hervé Bieller (Sc Crammont MB; 2’01”51) e, terzi a pari merito, Peter Corbellini (Club de Ski) e Ludovico Rosaschino (Sc a Thuile Rutor), entrambi con il tempo di 2’01”61; quinto Christoph Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 2’02”16).



Sci alpino



Gigante Fis Junior, oggi, a Artesina (Cuneo), vinto dall’ex Sc Azzurri del Cervino, il genovese Giacomo Bernardotti (2’00”07), davanti al romano Matteo Boccacci (2’01”39) e a Davide Panegos (Sc Chamolé; 2’01”59). In 17° posizione Manuel Adorni (Sc Chamolé; 2’04”10). Al femminile, successo della valsesiana Emilia Mondinelli (1’58”88; già vittoriosa nel Gigante e nello Slalom del Grand Prix di La Thuile). Al 16° posto Francine Rollet (2’05”66); 21° Chiara Olga Boggio (2’06”34); 27° Martina Polletta (2’08”62), tutte atlete tesserate per lo Sc Chamolé.