Sci nordico: Nadine Laurent argento nell’Individuale tc di Padola

Una prestazione complessiva più che buona degli atleti valdostani, impegnati, questa mattina, a Padola di Comelico Superiore (Belluno), nell’Individuale in tecnica classica valevole per i Campionati italiani Giovani e tappa di Coppa Italia Seniores. Una serie di piazzamenti nelle zone alte della classifica e classica ciliegina sulla torta la medaglia d’argento di Nadine Laurent nelle Juniores, e il successo nelle Senior di Federica Cassol.



Categoria Juniores * 5 km f / 10 km m – CIJ Ind. tc – Secondo gradino del podio a Nadine Laurent (Fiamme Oro; 14’19”2), che vede sfuggire il titolo per soli 5”5, preceduta dalla cuneese delle Fiamme Gialle, Elisa Gallo (14’23”7), con bronzo alla bergamasca Denise Dedei (14’35”6). Al 5° posto Lucia Isonni (Cse); Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 15’04”2); 17° e 18° Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink; 16’33”5) e Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 16’37”8). In campo maschile, doppietta delle Fiamme Gialle, grazie a Elia Barp (24’25”9) e Andrea Gartner (26’16”2) e bronzo all’altoatesino Hannes Oberhofer (25’27”9). In 7° posizione Federico Bonino (Gs Godioz; 25’47”3); 17° André Philippot Gs Godioz; 26’37”9); 33° Maurizio Macori (Sc Saint-Barthélemy; 27’58”1).



Categoria Aspiranti * 5 km f / 10 km m – CIAsp Ind. tc – Nessuna fondista rossonera al via, con titolo che è andato a Iris De Martin Pinter (Cs Carabinieri; 14’28”8) seguita da Maria Gismondi (Fiamme Oro; 15’08”5) e all’asiaghese Roberta Cenci (15’15”6). Al maschile, sesto, a 1’27”9 dal vincitore e a 40” dal podio, Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 26’35”5), con podio tutto piemontese, grazie al finanziere cuneese Davide Ghio (25’07”8) davanti al corregionale Gabriele Rigaudo (25’55”2) e al domese Gabriele Matli (25’56”1). Nona piazza di Simone Gemelli (Gs Godioz; 26’39”6); 34° Matteo Arlian (Sc Saint-Barthélemy; 28’23”8); 38° Clément Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 28’35”3).



Categoria Seniores * 10 km f / 15 km m – CpI Ind. tc – Doppietta dell’Esercito nella competizione in rosa, con Federica Cassol (Cse; 28’37”1) e Martina Bellini (28’41”4) e terzo gradino del podio alla trentina Stefania Corradini (28’42”1). Quinta Ilenia Defrancesco (Cse); 7° a pari merito Elisa Brocard e Emilie Jeantet (Cse; 29’15”4); 13° Laura Colombo (Cse). in campo maschile, successo del poliziotto altoatesino Dietmar Noeckler (36’40”8) a precedere l’alpino trentino Paolo Ventura (36’53”8). Sesta posizione di Mikael Abram (Cse; 37’25”1); 7° e 8° Daniele Serra e Michele Gasperi (Cse); 20° e 21° Giuseppe Montello e Giacomo Gabrielli (Cse); 26° Luca Sclisizzo (Cse); 30° Francesco Manzoni (Cse).