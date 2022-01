Biathlon: Pacchiodi, Sciarpa e Durand vincono la Mass start di Zoldo

Tre vittorie e due secondi posti per i colori valdostani impegnati nella Mass start valida per la Coppa Italia di Biathlon, circuito ospitato questo fine settimana nella Val di Zoldo, in località Palafavera (Belluno), che ha visto conquistare il gradino più alto del podio con Alice Pacchiodi, Laura Sciarpa e Michael Durand.



Categoria Aspiranti * 6 km / 7,5 km m * CpI Mass start pc – Vittoria, al femminile, della cuneese Carlotta Gautero (23’09”9; 2 1 1 0). Al 10° posto Sophie Vevey (Sc Bionaz Oyace; 26’58”0; 1 1 1 1); 12° Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes); 14° Michelle Saracco (Sc Brusson); 22° e 23° Noelie Navillod (Sc Amis de Verrayes) e Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace); 25° Sidonie Silvani (Sc Bionaz Oyace); 34° Elisa Stévenin (Sc Champorcher). Al maschile, piazza d’onore a Simone Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 24’23”3; 1 0 1 2) nella gara vinta dal cuneese Michele Carollo (23’17”0; 0 0 0 1), con terza posizione al corregionale Nicola Giordano (25’04”8; 1 1 1 3). Dal 14° al 16° posto Edoardo Pesce (Gs Godioz), Michel Deval (Sc Amis de Verrayes) e Alessandro Rizzi (Sc Champorcher); 22° Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes); 24° e 25° Lothar Bianquin e François Chapellu (Sc Amis de Verrayes); 31° François Petitjacques (Sc Bionaz Oyace).



Categoria Giovani * 7,5 km / 10 km m – CpI Mass start pc – Doppietta valdostana in campo femminile, grazie a Alice Pacchiodi (Gs Godioz; 26’38”6; 0 0 1 1) e Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 26’39”1; 0 0 1 0) e terza Fabiana Carpella (Fiamme Oro; 26’57”1; 2 1 1 1). Ottava Giorgia Saracco (Sc Brusson; 28’13”3; 2 0 2 1). Nei maschi, successo del poliziotto cuneese Marco Barale (28’21”0; 2 0 3 0). Al quarto e quinto posto, a 4” dal podio, Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 28’41”9; 3 0 2 1) e Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace; 28’42”2; 1 2 1 1). Decimo Dewis Barrel (Sc Valgrisenche; 29’23”6; 1 1 1 3); 11° e 12° Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace) e Laurent Curtaz (Sc Brusson); 18° e 19° Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes) e Gabriel Curtaz(Sc Gressoney MR); 24° e 25° Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace) e Thierry Bianquin (Gs Godioz).





Categoria Juniores * 10 km f / 12,5 km m – CpI Mass start pc – S’impone Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB; 31’33”4; 0 0 1 2) a precedere la trentina Anael Mezzacasa e la valtellinese Daniela Gaglia. Al 4° e 5° posto Ambra Fosson (Sc Brusson) e Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace). In campo maschile, vittoria del friulano Fabio Cappellari (35’03”9; 0 0 0 0 sull’alpino cuneese Stefano Canavese (Cse; 35’25”5; 1 1 0 0). In quinta e sesta posizione Leonardo Mosquet (Sc Sarre) e Pietro Segor (Gs Godioz).



Categoria Juniores * 12,5 km m – CpI Mass start pc – Doppietta dell’Esercito grazie a Michael Durand (Cse; 34’37”7; 0 0 0 0) e Nicola Romanin (Cse; 34’57”5; 2 1 2 0). Quarto Paolo Rodigari (Cse); 5° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 36’45”8; 2 1 1 2).