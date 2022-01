Biathlon: molto bene Leonesio e Bétemps nella Sprint di Pokljuka

Seconda giornata di gare a Pokljuka nella tappa slovena di IbuCup Junior, e in evidenza le prestazioni di Iacopo Leonesio e Nicolò Bétemps nella Sprint.



La vittoria è andata al russo Aleksandr Kornev (26’13”1; 1 0), davanti al Ceco Jonas Marecek (26’39”6; 1 1) e al tedesco Darius Lodl (26’59”2; 1 0). In quinta posizione Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 27’2023; 0 0); 7° Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 27’31”2; 1 0); 9° Michele Molinari; 24° Christoph Pircher; 37° il cuneese Nicolò Giraudo.



CdM Sci alpino



Più forte delle polemiche, la Discesa libera di Coppa del Mondo di Wengen (Svizzera), è vinta dall’austriaco Vincent Kriechmayr (2’26”09) davanti all’elvetico Beat Feuz (2’26”43) e a Dominik Paris (2’26”53). Al 28° posto Matteo Marsaglia (Cse; 2’29”41); così come nella gara di ieri, non ha concluso la prova Guglielmo Bosca (Cse).



GpI Sci alpino



Secondo Slalom Fis, oggi, in Val Palot (Brescia), valido per il Grand Prix Italia e vinto dal finanziere abruzzese Gianlorenzo Di Paolo (1’21”35). Al 25° posto Edgar Ghirardo (Sc Crammont MB; 1’27”06; in risalita di dodici posizioni); 30°, 3° Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’28”27; rimontando quattro piazze).