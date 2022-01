Biathlon: l’Italia con Bionaz quarta nella Staffetta di Ruhpolding

Una buona Italia conquista il quarto posto nella Staffetta 4 x 7,5 km maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, a Ruhpolding (Germania), quartetto dove bene si è comportato Didier Bionaz, schierato in terza frazione.



La vittoria è andata alla Russia (Said Karimulla Khalili, Daniil Serokhvostov, Alexandr Loginov, Maksim Tsvetkov; 1h 11’06”1; 0+4), davanti alla Germania (1h 11’13”1; 0+2) e alla Bielorussia (1h 11’29”1; 0+6). Italia sempre nelle prime posizioni, che ha schierato al lancio Thomas Bormolini (Cse; 17’45”6; 0+1 0+0; al cambio in seconda posizione), che ha lasciato il testimone a Dominik Windisch (Cse; 17’49”1; 0+1 0+0; 1°); terza frazione a Didier Bionaz (Cse; 18’35”6; 0+2 0+1; 5°), che cede 14” alla Germania, terza all’ultimo cambio. Frazione conclusiva affidata a Lukas Hofer (17’49”5; 0+0 0+0) che porta gli azzurri al quarto posto, in 1h 11’59”8, con un ritardo di 53”7 dai vincitori e di 30” dal terzo posto.



Ultima giornata di gara, domani, a Ruhpolding, con in programma l’Inseguimento: alle 12.45 femminile; alle 14.45 maschile. Poi, trasferimento a Anterselva (Alto Adige), per la settima tappa, dal 20 al 23 gennaio, dove saranno disputate Individuale, Mass start e Staffette.



IbuCup Biathlon



Tappa di IbuCup di Biathlon Senior di Brezno-Osrblie (Slovacchia) che si è conclusa, oggi, con cambiamenti di programma. Ieri, la Sprint maschile è stata rinviata per il forte vento e recuperata, questa mattina, portando alla cancellazione dell’Inseguimento. Format, che è invece andato in scena per la competizione femminile, gara vinta dalla russa Evgeniia Burtasova (28’44”4; 1 0 0 1). Recupera sedici posizioni e conclude al 17° posto la migliore delle azzurre, Rebecca Passler (a 2’25”8; 1 1 0 0). Risale sette piazze ed è 22° Beatrice Trabucchi (Cse; a 2’40”1; 0 0 1 1); risale ventidue posti e conclude 24° Linda Zingerle e ventiquattro posizioni recuperate per la conclusiva 26° posizione per Eleonora Fauner; 46° Hannah Auchentaller.



IbuCup Biathlon



Sprint femminile a chiudere la penultima giornata di IbuCup Junior di Biathlon, questo pomeriggio, a Pokljuka (Slovenia), vinta dalla Ceca Tereza Jandova (22’53”4; 0 0) davanti alla friulana dell’Esercito, Sara Scattolo (Cse; 22’56”2; 0 2). Al sesto posto la cuneese Gaia Brunetto (Cse; 23’32”0; 0 2); 27° la friulana dell’Esercito, sorella di Sara, Ilaria Scattolo (Cse; 24’54”5; 1 2); 34° Martina Trabucchi (Cse; 25’29”1; 3 1).