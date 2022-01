CROISSANT ET CAPPUCCINO AU BAR DES SPORTS

Novak Djokovic espulso dall'Australia

Novak Djokovic non intraprenderà ulteriori azioni legali e lascerà l'Australia. Il serbo, numero 1 del mondo, ha perso il ricorso presso la Corte Federale e, dopo aver chiesto mezz'ora per riflettere tramite i suoi legali, ha deciso di arrendersi e di rimettersi alla sentenza emessa.

Si chiude così una vicenda controversa e che lascerà sicuramente degli strascichi, una storia in cui hanno perso tutti. Ha perso il torneo, che non avrà la sua testa di serie numero 1 (non ce ne voglia il nostro Sabbo Caruso che entrerà come lucky loser in tabellone al suo posto); ha perso l'Australia, che ha montato un polverone incredibile su un caso che poteva essere risolto in poche ore, trattando Djokovic alla stregua di un prigioniero politico; ha perso Djokovic, che si vede escludere dal suo torneo preferito con un grave danno alla sua reputazione dopo una serie di azioni discutibili che potevano essere evitate.