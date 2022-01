Sci alpino: I trenta qualificati per il Pinocchio Sci all’Abetone

L’evento sciistico per bambini e ragazzi più prestigioso d’Italia nel 2022 spegne 40 candeline e torna con un ricco calendario all’insegna dello sport e del divertimento.

Quest’oggi riservata ai Baby 1 (anno 2013; 110, 48 femminucce e 62 maschietti) e Baby 2 (anno 2012; 138, 65 e 73), per un totale di 248 giovanissimi sciatori – per i 2013 alla primissima esperienza -, che si sono dati battaglia per conquistare un posto alla fase nazionale, in programma dal 27 marzo all’1 aprile, all’Abetone (Pistoia).

A livello individuale, sigillo di Ludovica Brocca, Vittorio Budelli, Asia Joyeusaz e Mattia Pedoja Maso.

Categoria Baby 1 * Sulla Checouit, la più rapida è stata Ludovica Brocca (Sc Courmayeur MB; 35”32), che ha preceduto Emma Majer (Courma Ski Team; 35”75) e Emma Oriani (Sc Crammont MB; 35”88), Al quarto posto Clementina Majer (SC Courmayeur MB; 36”13) e quinta Cloe Mancinelli (Club de Ski; 36”19). Alle finale sulle nevi toscane anche Rihanna Campanile (Sc Pila) e Sophie Marie Clavel (Sc Courmayeur MB). Nei maschietti, vittoria di Vittorio Budelli (Club de Ski; 31”88), seguito da Lodovico Ucelli (Sc Crammont MB; 33”68) e dal compagno di sodalizio, Stefano Silva (Club de Ski; 33”83).

Quarta posizione a Tobia Colli (Sc Val d’Ayas; 34”09) e quinta di Carlo Crippa (Sc La Thuile Rutor; 34”50).

Staccano il pass per l’Abetone anche Giulio William Munari (Sc Val d’Ayas), Pietro Goldoni (Sc Gressoney MR) e Alain Cunéaz (Sc Crammont MB).

Categoria Baby 2 * Ancora Club de Ski in vetta al podio, con Asia Joyeusaz (36”39), davanti a Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas; 37”36) e Estelle Fosson (Sc Aosta; 37”65). Quarto e quinto posto al Club de Ski, grazie a Sophie Maggi (38”17) e Celeste Sabolo (39”45).

Alla fase nazionale accedono anche Nathalie Fabbri (Sc Aosta) e Bianca Rizzi (Sc Val d’Ayas). In campo maschile, s’impone Mattia Pedoja Maso (Sc Crammont MB; 38”05) a precedere Lorenzo Colombo (Sc Courmayeur MB; 38”33) e Carlo Piccioni Zuncheddu (Sc La Thuile Rutor; 38”73). Quarta posizione di Tommaso Negro (Sc Courmayeur MB; 39”50) e quinta a Riccardo Cesare Rubini (Sc Val d’Ayas; 39”63). Alla fase nazionale anche Mathias Angster (Sc Gressoney MR), Lorenzo Brunetti (Sc Crammont MB) e Diego Dematté (Sc Chamois).