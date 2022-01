Scialpinismo: Ottimo quinsto posto di Noemi Junod

Michele Boscacci si impone nella individual race di La Massana con il tempo di 1h45’49″3, prima vittoria stagionale, e precede il francese Xavier Gachet e l’altro azzurro Robert Antonioli. Buon settimo posto anche per Matteo Eydallin, seguito da Nicolò Canclini e Davide Magnini.

Axelle Gachet Mollaret vince fra le senior, davanti alla svedese Tove Alexandersson e all’altra francese Emily Harrop. Quarto posto per Alba De Silvestro, a quasi 5 minuti dal podio. Quinta Giulia Murada, settima Lara Martini, ottava Ilaria Veronese.

Samantha Bertolina si è imposta nella categoria under 23, davanti alla francese Perrine Gindre e all’altra azzurra katia Mascherona. Fra gli uomini Paul Verbnjak ha preso il primo posto under 23, davanti a Matteo Sostizzo e allo spagnolo Albert Perez Angles.

Fra gli under 20 maschili il successo è andato al francese Anselme Damevin, miglior azzurro Rocco Baldini sesto, mentre fra le under 20 il primo posto è per la svizzera Caroline Ulrich, con Noemi Junod quinta e Silvia Berra sesta.

Classifiche individual race La Massana (And):

