EC Sci alpino: Federico Simoni quarto nella Discesa libera di Tarvisio

Seconda Discesa libera, questa mattina, di Coppa Europa di Sci alpino maschile, a Tarvisio (Udine), dove si registrano le grandi prestazioni di Nicolò Molteni e Federico Simoni, che fanno registrare il loro miglior risultato nella rassegna continentale.



Concede il bis lo svizzero Lars Roesti (1’47”56), che precede di 15/100, a pari merito, l’alpino comasco, Nicolò Molteni e il navarro Adur Etxezarreta, entrambi accreditati del tempo di 1’47”41. Quarto posto, a 24/100 dal vincitore e a 9/100 dal podio, Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’47”80); 20° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’49”45).



CdM Sci alpino



Seconda prova della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, a Zauchensee (Austria), e miglior crono fatto registrare da Sofia Goggia (1’47”19), davanti alla Ceca Ester Ledecka (1’47”22) e alla svizzera Lara Gut-Behrami (1’47”89). Quarto e ottavo posto per le sorelle Delago: Nadia (1’47”96) e Nicol (1’48”47); 12° Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’48”76); 26° Elena Curtoni (Cse; 1’49”74); 32° Francesca Marsaglia (Cse; 1’50”24). Domani, dalle 10.45, la Discesa libera e, domenica, dalle 11.30, il SuperG.



GpI Sci alpino



Slalom Fis, valido per il Grand Prix Italia, oggi, in Val Palot (Brescia), vinto in rimonta dal poliziotto triestino Pietro Canzio (1’15”85), che precede di 13/100, sull’alpino friulano Hans Vaccari (1’15”78). Al 24° posto Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’19”70; in risalita di 11 posizioni); 43° Edgar Ghirardo (Sc Crammont MB; 1’28”94); non hanno concluso la seconda manche Filippo Segala (Sc Aosta) e Jacques Belfrond (Sc Crammont MB).



CdMSnowboard



Non ha superato le qualifiche, ieri, Loris Framarin (Cse) dello Slope style di Coppa del Mondo di Laax (Svizzera). Alle semifinali accedevano i migliori 12 delle due batterie; Framarin ha concludo le due ‘run’ con il punteggio di 32.40, che vale la 22° posizione assoluta.



EC Snowboard Slope style di Coppa Europa, il 23 e 24 gennaio, a Prato Nevoso (Cuneo), gara per la quale è stato convocato Leo Framarin (Sc Crammont MB), con l’allenatore Jacopo Thomain.