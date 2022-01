EC Sci alpino: Calaba e Edifizi nelle migliori ‘trenta’ a Orcières-Merlette

Seconda Discesa libera, questa mattina, della tappa di Coppa Europa di Sci alpino femminile, a Orcières-Merlette 1850 (Francia), dove Alice Calaba fa registrare la sua miglior prestazione nella rassegna continentale, e insieme a Héloïse Edifizi conquistano una posizione nelle migliori trenta.





Prime due posizioni fotocopia della gara del giorno precedente, con la vittoria della svizzera Juliana Suter (1’24”18) davanti alla neozelandese Alice Robinson (1’24”62) e terza piazza alla francese Esther Paslier (1’24”71), transalpina che per soli 5/100 lascia ai piedi del podio, quarta, la trentina dell’Esercito, Monica Zanoner (1’24”76). Al 16° posto Sofia Pizzato (Cse; 1’25”82); 21° Elena Dolmen (Cse; 1’26”54); 24°, miglior risultato in carriera in Coppa Europa, Alice Calaba (Cse; 1’26”66); 29° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’26”80); 32° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’27”00); 36° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’27”23).



La Coppa Europa prosegue, domani e domenica, a Orcières con due Giganti.



Sci alpino



Due Slalom Fis, lunedì 17 e martedì 18 gennaio, a Gressoney-St-Jean, dove sarà presente la squadra Asiva. Lo staff tecnico, Luca Liore, Peter Angster e Michele Landini, ha convocato: Cecilia Anna Bianco, Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney MR),Greta Boano (Sc Crammont MB), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Francine Rollet (Sc Chamolé), Martine Brumin, Aline Gérard, Filippo Segala, Lorenzo Stirano (Sc Aosta), Jacques Belfrond, Pietro Bisello, Thomas Larivière (Sc Crammont MB), Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas), Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB), Yannick Nieroz, Federico Viérin (Sc Pila).



Pietro Broglio e Federico Viérin saranno impegnati, domenica 16 gennaio, a Valgrisenche, in un allenamento sciistico con l’allenatore Luca Liore.



Sport invernali



È convocata, venerdì 21 gennaio, nella sede del Comitato e in video conferenza, la 23° riunione del Consiglio direttivo Asiva. Sette i punti all’ordine del giorno e, tra questi, la relazione conclusiva per il 2021 e la programmazione del 2022 del Progetto Children/Under 23.