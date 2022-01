Torna la Coppa del Mondo di Scialpinismo, dopo l’apertura a Ponte di Legno, e la seconda tappa va in scena a La Massana (Andorra), dove sabato 15 e domenica 16 saranno disputate l’Individuale e la Vertical. Tra i convocati in azzurro Sébastien Guichardaz e Noemi Junod (Sc C. Gex), Robert Antonioli, Michele Boscacci, Davide Magnini, Damiano Lenzi, Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni, Giulia Murada (Cse).