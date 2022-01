GpI Sci alpino: a Martina Perruchon lo Slalom Fis di La Thuile

Martina Perruchon ha vinto sulla Diretta 2 di La Thuile, lo Slalom Fis femminile valido per il Grand Prix italia, controllando il tentativo di rimonta della francese Alizée Dahon, autrice di una grande seconda manche.



Martina Perruchon (Cse; 1’37”41) ha preceduto Alizée Dahon (1’37”56) e la vincitrice del GpI di ieri, Emilia Mondinelli (1’38”51). Al 17° posto Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’41”53; 3° Aspiranti; in risalita di sei posizioni). Una seconda manche fatale alle prime della classifica parziale di metà gara: non hanno concluso la prova la bormina Marika Mascherona (2°), Lucrezia Lorenzi (Cse; 3°), Carlotta Saracco (Cse; 5°) e, poco più indietro, staccata di 1”54 e a meno di un secondo dal podio, Tatum Bieler (SC Gressoney MR; 10°).



EC Sci alpino



Seconda prova cronometrata della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile, a Tarvisio (Udine) e miglior tempo fatto registrare dallo svizzero Ralph Weber (1’49”05). Il primo degli italiani, 8° con il pettorale 48, è del finanziere genovese, residente al Sestriere, Matteo Franzoso (1’50”05); 18° Nicolò Molteni (Cse; 1’50”86); 30° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’51”50); 45° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’52”60); non ha preso il via Benjamin Alliod (Cse).



Rinviata a domani, alle 10, la Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino femminile di Orcieres-Merlette 1850 (Francia).



CdM Sci alpino



Seconda prova cronometrata a Wengen (Svizzera) della Discesa libera di Coppa del Mondo, con l’austriaco Max Franz (1’43”42) che fa registrare il miglior tempo di giornata; terzo Dominik Paris (1’44”35). Al 27° posto Guglielmo Bosca (Cse; 1’45”80); 33° Matteo Marsaglia (Cse; 1’46”26). Domani, dalle 12.30, il SuperG.