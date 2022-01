EC Sci alpino: Federico Simoni ad un soffio dal podio nella discesa libera di Tarvisio

Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile, oggi, a Tarvisio (Udine), e miglior prestazione in carriera nella rassegna continentale di Federico Simoni, per la prima volta nella ‘Top ten’, dopo il 12° e 13° posto del 2019, a Kitzbuehel e Sella Nevea.



La vittoria è andata allo svizzero Lars Roesti (1’48”94), che ha preceduto l’austriaco Christoph Krenn (1’49”22) e il connazionale Ralph Weber. Al via con il pettorale 22, sesto posto di Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’49”54), a 64/100 dal vincitore e a 32/100 dal podio; 11° Nicolò Molteni (Cse; 1’49”83); 24° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’51”21).



Domattina, dalle 11, si replica, con la seconda Discesa libera del programma friulano.



Sci alpino



Anticipato a oggi, giovedì 13 gennaio, l’allenamento sciistico a Gressoney-La-Trinité della squadra Asiva maschile. il tecnico Luca Liore ha convocato Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB) e Federico Viérin (Sc Pila). nell’alta Valle del Lys, oggi e domani, anche la squadra femminile del Comitato. Con l’allenatore Peter Angster al lavoro ci saranno Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney MR), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB) e l’Osservata Alessia Vaglio (Sc Crammont MB). Seduta di allenamento, domani, con l’allenatore Luca Liore, a Courmayeur, per Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB).



GpI Sci alpino



Due Discese libere e due SuperG Fis femminili, il 18 e 19 gennaio, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) valide per il Grand Prix Italia. Due giorni di prove veloci sono iscritte: Martine Brumin, Nadine Brunet (Sc Aosta), Greta Angelini, Chiara Olga Boggio, (Sc Chamolé), Héloïse Edifizi, Letizia Longo, Arianna Lucat (Club de Ski Valtournenche).



Grand Prix Italia maschile, dal 18 al 20 gennaio, a Tarvisio (Udine), dove sono in programma due Discese libere e due SuperG Fis. Al cancelletto di partenza ci saranno Tommaso Canonico, Emanuele Frau, Luca Giorda, Lorenzo Stirano (Sc Aosta), Yannick Nieroz (Sc Pila), Stefano Fadda (Club de Ski).