EC Sci alpino: Carlotta Welf a punti nella Discesa libera di Orcières Merlette

Positiva partecipazione della pattuglia azzurra, oggi, nella Discesa libera di Orcières Merlette 1850 (Francia), tappa di Coppa Europa di Sci alpino femminile, con la trentina dell’Esercito, Monica Zanoner, sul terzo gradino del podio, Carlotta Nimue Welf in zona punti, e la super prestazione del talento neozelandese, Alice Robinson, che con il pettorale 57, ultima al cancelletto di partenza, conquista il secondo posto.



La vittoria è andata alla svizzera Juliana Suter (1’24”45), a precedere Alice Robinson (1’24”78) e, terza, al miglior risultato in carriera nella rassegna continentale, Monica Zanoner (Cse; 1’25”14), con quinta l’altoatesina dei Carabinieri Verena Gasslitter (1’25”47). In 18° posizione la padovana dell’Esercito, Sofia Pizzato (1’26”54); 29° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’27”34); la prova della Robinson fa slittare fuori dai ‘trenta’, 31°, per soli 4/100, Alice Calaba (Cse; 1’27”38); 33° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’27”53); 42° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’28”27); 43° la cadorina dell’Esercito, Elena Dolmen (Cse; 1’28”36).



Domani, dalle 10, la seconda Discesa libera del programma francese.



CdM Sci alpino



Prima prova cronometrata, questa mattina, della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, a Zauchensee (Austria) e miglior prestazione offerta dalla tedesca Kira Weidle (1’48249), davanti a Sofia Goggia (1’48”64) e alla svizzera Lara Gut-Behrami (1’48”91) e quarta Nicol Delago (1’49”21). Al 10° posto Francesca Marsaglia (Cse; 1’50”06); 13° Elena Curtoni (Cse; 1’50”22); 20° Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’50”65).



Da domani, sulla pista austriaca, la seconda prova; sabato la Discesa libera e domenica il SuperG, con partenza della prima concorrente sempre alle 10.45.