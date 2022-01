CIG Sci nordico: la rassegna tricolore a Padola di Comelico Superiore

Campionati italiani Giovani (Juniores e Aspiranti) e tappa di Coppa Italia Senior, sabato 15 e domenica 16, a Padola di Comelico Superiore (Belluno), con in palio i titoli della Distance in tecnica classica e della Mass start skating.



Per la trasferta, lo staff tecnico composto da André Fragno, Manuel Tovagliari e Nino de Santa, ha convocato: Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink), Sofia Arlian, Matteo Arlian, Maurizio Macori (ScSt-Barthélemy), Tommaso Cuc, Clément Cavagnet (Sc Gran Paradiso), Simone Gemelli, André Philippot, Federico Bonino (Gs Godioz).