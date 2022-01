CdM Sci alpino: Guglielmo Bosca al miglior risultato in carriera a Wengen

Col ventesimo posto odierno nel SuperG di Wengen (Svizzera), Guglielmo Bosca migliora la sua miglior prestazione in Coppa del Mondo; la precedente, sempre in SuperG, 21°, era arrivata lo scorso 17 dicembre, nella tappa della Val Gardena.



Vittoria di giornata dello svizzero Marco Odermatt (1’29”0) a precedere il norvegese Aleksander Aaamodt Kilde (1’29”23) e l’austriaco Matthias Mayer (1’29”58). Settimo e ottavo posto per Dominik Paris e Christof Innerhofer; con il pettorale 32, 20° Guglielmo Bosca (Cse; 1’40”48); 35° Matteo Marsaglia (Cse; 1’31”38).



Venerdì e sabato due Discese libere a completare il programma sulle nevi elvetiche.