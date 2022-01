Scialpinismo: sono aperte le iscrizioni al “Millet Tour du Rutor Extrême”

Aperte le iscrizioni al “Millet Tour du Rutor Extrême 2020”, la gara di scialpinismo che vale la stagione. Una sfida destinata ad entrare nella leggenda. Dal 31 marzo al 2 aprile, sulle montagne valdostane di Arvier, La Thuile e Valgrisenche, andrà in scena il Campionato Mondiale di Lunga Distanza a coppie di scialpinismo.



Tre giorni di sfide epiche a fil di cielo, 75 km di vero fuoripista, 40km di salita, 32 di funamboliche discese e 5 di creste aeree. Sarà una gara “extrême” di nome e di fatto. Una gara di vero skialp, bella da correre, fantastica da seguire. Grandi campioni e temerari atleti sono attesi sul massiccio del Rutor per l’unica tappa italiana 2022 de La Grande Course, il circuito delle competizioni scialpinistiche più prestigiose di tutto l’arco alpino e della cordigliera pirenaica.



Un’edizione importante, la ventesima dall’istituzione della manifestazione, e che rappresenta la ripartenza, dopo due anni di pandemia: “Quando era il momento di fermarsi siamo stati i primi a farlo, annullando l’edizione 2020. – dichiara il direttore tecnico, Marco Camandona, alpinista e guida alpina - Ora, con la medesima attenzione, sotto l’aspetto della sicurezza, e con le dovute precauzioni del caso, siamo pronti a ripartire. Lo sport è importante per la salute fisica e psicologica delle persone e degli atleti che fanno di questo sport la propria vita. Con il circuito de La Grande Course e con la Federazione, si sta lavorando ad un vademecum per garantire la sicurezza di atleti e addetti ai lavori, che sarà comune a tutte le tappe che poi andrà declinato in base alle restrizioni in vigore in ogni singolo Paese”.



Le categorie ammesse sono le seguenti: i Senior che si sfidano in tre giorni di gara (31 Marzo 1 e 2 Aprile 2022) e concorrono in squadre (maschili e femminili) formate da due elementi; le categorie giovanili gli Under 20, Under 18 e Under 16 che si sfidano in due giornate (1 e 2 Aprile 2022) e concorrono singolarmente; e le categorie promozionali Under 14 e Under 12 che si sfidano in un’unica giornata (2 Aprile 2022) e concorrono singolarmente.



Confermato l’allestimento del “Mountain Village” che richiama ad Arvier le più importanti aziende di settore, ed è un vero e proprio punto di incontro per atleti e appassionati di outdoor e montagna. Così come è confermato il “Contest Fotografico” che dà la possibilità a fotografi professionisti ed appassionati di realizzare lo “scatto perfetto” lungo il percorso di gara e di vederlo esposto in una meravigliosa mostra a cielo aperto nel borgo di Arvier.



Il Millet Tour du Rutor Extrême organizzato dallo Sci Club Corrado Gex di Arvier, sotto la direzione tecnica dell’alpinista e guida alpina Marco Camandona, è tra le gare a coppie più spettacolari e moderne di scialpinismo a cadenza biennale. Reso possibile grazie al contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, delle amministrazioni comunali di Arvier, di La Thuile e di Valgrisenche vanta il coinvolgimento di numerosi sponsor privati.