Sci alpino: il calendario gare con tutti gli appuntamenti di gennaio in Valle d’Aosta

Martedì 11 e mercoledì 12, sulla Diretta 2 di La Thuile, un Gigante e uno Slalom Fis del Grand Prix Italia femminile, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, memorial Franco Berthod.



Sabato 15, sulla Diretta 2 di La Thuile, Gigante Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, memorial Achille Martinet.



Sabato 15, dalle 10, sulla Le Greye e Checrouit di Courmayeur, il Gigante Cuccioli 1 e 2 della selezione regionale del trofeo Pinocchio Sci, organizzato dallo Sc Courmayeur MB.



Sabato 15 e domenica 16, dalle 10, sulla Vascotcha di Antagnod, quattro Giganti Master, organizzati dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Trione.



Domenica 16, sulla Le Greye e Checrouit di Courmayeur, il Gigante Baby 1 e 2 della selezione regionale del trofeo Pinocchio Sci, organizzato dallo Sc Courmayeur MB.



Domenica 16, dalle 10, sulla Stadio Slalom di La Thile, lo Slalom Ragazzi del circuito Gros Cidac, organizzato dal lo Sc La Thuile Rutor, trofeo Marlanvil.



Domenica 16, al lago Glover di Gressoney-St-Jean, i Campionati regionali Cross country Cross in skating, organizzati dallo Sc Gressoney MR, per Allievi e Ragazzi, circuito Gros Cidac, e Gymkana promozionale in tecnica classica per Cuccioli, Baby, BabySprint, circuiti Irv srl, Baby e BabySprint, trofeo Crai Market Laurent.



Lunedì 17 e martedì 18, dalle 9.30 sulla Jolanda 4 di Gressoney-La-Trinité, due Slalom Fis, organizzati dallo Sc Gressoney MR, circuito Cva Energie, trofeo Banca Generali.



Giovedì 20 e venerdì 21, sulla Le Greye di Courmayeur, organizzati dallo Sc Crammont MB, due Giganti Fis Junior, circuito Cva Energie, memorial Reposi.



Venerdì 21 e sabato 22, dalle 9.30 sulla Piergiorgio Grange di Torgnon, due SuperG e due Gigante Master, organizzati dallo Sc Torgnon; il secondo Superg valido per la Coppa Italia.



Sabato 22, dalle 10.30, nello Snowpark di Courmayeur, Big Air per tutte le categorie, organizzato dallo Snow Team Courmayeur, trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore.



Sabato 22 e domenica 23, dalle 10 sulla Checrouit di Courmayeur, Parallelo per Baby 2 e Baby 1, organizzato dallo Sc Crammont MB, circuito Unicredit, trofeo Banca Generali.



Domenica 23, dalle 10 sulla Fontanafredda di Chamois, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Chamois, coppa dell’amministrazione comunale.



Domenica 23, dalle 9.30 sulla Piergiorgio Grange di Torgnon, due Gigante Master, organizzati dallo Sc Torgnon.



Domenica 23, dalle 10.30, nello Snowpark di Courmayeur, Slope style per tutte le categorie, organizzato dallo Sc Crammont MB, coppa Aliant – memorial Davide Marciandi.



Domenica 23, dalle 10, sulla pista Trois Villages di Brusson, i Campionati regionali Sprint di Biathlon Senior, Giovani, Allievi e Ragazzi, promozionale per le altre categorie, circuito Unicredit, organizzato dallo Sc Brusson, V trofeo Silly Monkey Cup.



Domenica 23, dalle 9 a Crevacol di Saint-Rhemy-en-Bosses, Coppa Italia Giovani, Individuale, organizzato dallo Sc G.S. Bernardo, Trofeo Ski Alp.



Sabato 29 e domenica 30, dalle 10 a Bionaz, Campionati italiani Allievi e Ragazzi, Sprint e Inseguimento, organizzata dallo Sc Bionaz Oyace, criterium Giuseppe Gontier.



Domenica 30, dalle 10, sulla Ostafa 2 di Champoluc, la selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi, organizzato dalla Scuola di sci locale.



Domenica 30, dalle 10, a Flassin di Saint-Oyen, Sprint skating per Senior, Giovani, Allievi e Ragazzi, circuiti Asiva, Seniores, Gros Cidac, organizzati dallo Sc Fallère, VIII trofeo Technos medica e Premium medica.



Domenica 30, dalle 10.30 all’AreaEffe di Pila, Slope style per tutte le categorie, organizzato dal Courmayeur Sport Academy, trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore.



Lunedì 31, dalle 10.30, sulla Canestrini di Valtournenche, prove del SuperG Allievi, circuito Gros Cidac, organizzate dal Club de Ski, trofeo Igor.