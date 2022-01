GpI Sci alpino: ad Asja Zenere il Gigante di La Thuile nella prima giornata del Grand Prix Italia

Prima giornata del Grand Prix Italia femminile sulla Diretta 2 di La Thuile (Valle d’Aosta), con apripista d’eccezione Federica Brignone. Poco più di ottanta atlete al cancelletto di partenza e vittoria in rimonta di Asja Zenere a spese di Carlotta Saracco.

Un’ottima seconda manche della vicentina dei Carabinieri, Asja Zenere (1’49”01), che rimonta i 26/100 di ritardo accumulato al termine della prima manche, scavalcando la cuneese dell’Esercito, Carlotta Saracco (1’49”50). Sul terzo gradino del podio, in risalita di tre posizioni, la canadese Britt Richardson (1’49”62); quarta, un’altra canadese, Sarah Bennet (1’49”76) e, quinta la francese Alizée Dahon (1’50266; che risale ben cinque posizioni). In 22° posizione Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’52”08); 32° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’55”52); 33° Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’55”78; 5° Aspiranti; in rimonta di 12 posizioni); 49° Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor; 2’01”79).





Domattina, sempre sulla Diretta 2, si replica, con la disputa dello Slalom Fis, sempre valido per il circuito istituzionale Fisi, Grand Prix Italia.



EC Sci alpino



Due prove della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Orciéres-Merlette 1850 (Francia). Nella prima, miglior crono del talento neozelandese Alice Robinson (1’26”76). In 18° posizione Sofia Pizzato (Cse; 1’28”85); 27° Elena Dolmen (Cse; 1’29”36); 35° Alice Calaba (Cse; 1’29”68); 39° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’29”93); 43° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’30”16); 45° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’30”30). Nella replica delle 12.30 è l’austriaca Christina Ager (1’25”63) a far segnare il miglior tempo. Al 18° posto Elena Dolmen (1’28”19); 21° Sofia Pizzato (1’28”51); 24° Héloïse Edifizi (1’87); 25° Giulia Albano (1’28”90); 31° Carlotta Nimue Welf (1’29”33); 37° Alice Calaba (1’30”96); in entrambe le manche non ha preso il via Carlotta Da Cana (Cs Carabinieri).

Prove della Discesa libera della Coppa Europa maschile, oggi, a Tarvisio (Udine) e miglior crono del finanziere genovese Matteo Franzoso (1’49”82). Al 15° posto Nicolò Molteni (Cse; 1’51”52); 19° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’51”98); 56° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’54”06); non ha preso il via Benjamin Alliod (Cse).



CdM Sci alpino



Slalom di Coppa del Mondo in notturna, oggi, a Schladming (Germania), dove sono presenti, tra le altre, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; pettorale 47) e Lara Della Mea (Cse; 32).