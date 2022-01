Sci alpino: Bisello e Blefrond tra i migliori Aspiranti a Bielmonte

Doppio Slalom Fis oggi a Bielmonte (Biella) dove Pietro Bisello e Jacques Belfrond si sono ben distinti nella classifica riservata agli Aspiranti, con il primo che conquista il podio nella prima delle due gare, mentre il secondo lo sfiora nella seconda.





Nella prima gara, vittoria dello spagnolo Juan Del Campo (1’14”79). Al 14° posto Federico Vietti (Sc Pila; 1’18”67; in recupero di 12 posizioni); 16°, 2° Aspiranti, Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’19”38; in risalita di 8 piazze); 20°, 4° Aspiranti, Jacques Belfrond (Sc Cramont MB; 1’19”88; in rimonta di 9 posti); 23° Tommaso Canonico (Sc Aosta; 1’20”49); 30° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’23”08); 33° Manuel Adorni (Sc Chamolé; 1’23”72); 35° Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’23”77); 36° Federico Viérin (Sc Pila; 1’23”83); 37° Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas; 1’23”88).



Nella replica di mezzogiorno, successo in rimonta del carabiniere parmense Tommaso Saccardi (1’15”66). In 13° posizione Federico Vietti (1’18”75); 17° Filippo Segala (1’19”52; in recupero di 7 posti); 18° Jacques Belfrond (1’19”57; 4° Aspiranti; che risale 5 piazze); 21° Tommaso Canonico (1’20”38); 24° Stéhane Béthaz (Sc Pila; 1’21”17); 25° Philippe Quey (1’22”40); 28° Federico Viérin (1’23”68); 35° Manuel Adorni (1’25”96).



EC Sci alpino Rinviata a domani la prima prova della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino femminile, in programma oggi a Orcieres-Merlette 1850 (Francia). Al cancelletto di partenza ci saranno Sofia Pizzato (Cse; pettorale numero 1); Elena Dolmen (Cse; 12); Giulia Albano Cs Carabinieri; 20); Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 22); Carlotta Nimue Welf (Cse; 23); Héloïse Edifizi (Club de Ski; 24); Alice Calaba (Cse; 38)