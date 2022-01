Sci alpino: allo Sc Val d’Ayas il memorial Silvano Chasseur a Champoluc

Esordio stagionale della categoria impegnata in uno Slalom sulla Ostafa 2 di Champoluc, gara nella quale si sono presentati in 266, equamente suddivisi tra primo (2011; 133) e secondo anno (2010; 133) – 60 femminucce e 73 maschietti nei Cuccioli 1 e 55 e 78 nei Cuccioli 2 -, in pista a disputarsi il memorial Silvano Chasseur, vinto dal sodalizio organizzatore, lo Sc Val d’Ayas, sullo Sc Crammont MB e sullo Sc Courmayeur MB. A livello individuale sigilli di Alyssa Borroni, Pietro Seletto, Rebecca Borri e Mattia Capellazzi.



Categoria Cuccioli 2 * Al femminile, vittoria di Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 34”47) davanti a Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 36”72) e Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 37”41). Quarto posto a Sofia Giulia Saccardi (Sc Val d’Ayas; 37”60) e quinta Sylvie Dherin (Sc Mont Glacier; 37”88). Nei maschietti, s’impone Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 34”06) a precedere Lorenzo Rossi (Sc Crammont MB ;35”26) e Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 35”51). In quarta posizione Filippo Franesco Adami (Sc Azzurri del Cervino; 35”67) e in quinta Duccio Michele Pedrotti (Sc Val d’Ayas; 36”04).





Categoria Cuccioli 1 * Gradino alto del podio a Rebecca Borri (Sc Chamolé; 38”05), seguita da Carlotta Corradino (Sc Courmayeur MB; 39”85) e da Miha Nex (Sc Aosta; 40”59). Al quarto posto Sveva Rizzi (Sc Val d’Ayas; 40”94) e quinta Chantal Cossu (Courma Ski Team; 43”02). Nella competizione maschile vittoria di Mattia Capellazzi (Sc Crammont MB; 37”09) che ha preceduto Matteo Bertazzi (Club de Ski; 37”18) e il compagno di sodalizio Tupac Bustos (Sc Crammont MB; 38”01). In quarta posizione Camillo Budelli (Club de Ski; 38”15) e in quinta, a pari merito, Ludovico Aprato (Sc Courmayeur MB) e Luca Boano (Sc Crammont MB), entrambi accreditati del tempo di 39”23.