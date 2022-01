Sci alpino: a Collomb e Russi lo Slalom Allievi di Courmayeur

Condizioni non facili quelle che hanno dovuto affrontare i 160 atleti della categoria Allievi impegnati in uno Slalom valido per il circuito regionale Gros Cidac. Organizzata dallo Sc Courmayeur MB, lo Slalom ha dovuto fare i conti con le non buone condizioni meteo – il vento ha disturbato per larghi tratti - e di visibilità, gara che in ogni caso si è svolta senza problema alcuni e che è stata vinta da Giorgia Collomb e Pablo Nicolas Russi.



Doppietta, nella competizione in rosa, dello Sc La Thuile Rutor, con Giorgia Collomb (1’31”96; miglior crono in entrambe le manche) e Giulia Pasquali (1’37”02), con terzo gradino del podio a Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’37”37; in recupero di cinque posizioni). Quarta Gaia Boano (Sc Crammont MB; 1’37”45) e quinta Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’38”08).



In campo maschile, già al comando a metà gara, s’impone Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’32”15), che resiste alla rimonta nella seconda manche di Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’32”33), con terzo Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 1’33”42). Quarto posto a André Bieller (Sc Crammont MB; 1’34”50; in risalita di due piazze) e quinto di Yannick Bassanini (Sc Courmayeur MB; 1’34”82).



Sci alpino



Seconda giornata di gare, oggi, a Bormio (Sondrio) dov’erano in programma due Giganti: uno Fis femminile, e uno Fis Junior maschile. Al femminile, vittoria della milanese Luisa Bertani (1’48”04). Al 7° posto Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’51”00); 9° e 10, 3° e 4° Aspiranti, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’51”15) e Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’51”84); 11° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’51”55); 20° Martine Brumin (Sc Aosta; 1’53”11); 30° Greta Boano (Sc Crammont MB; 1’56”69); 32° Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’58”60). Milanese anche il vincitore della gara maschile, Pietro Giovanni Motterlini (1’47”41). Al 5° posto Filippo Segala (Sc Aosta; 1’48”13); 7°, 4° Aspiranti, Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 1’48”86); 11° Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas; 1’49”66); 12° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’50”01); 26° Yannick Nieroz (Sc Pila; 1’51”89).



Sci alpino Slalom



Fis Junior, a Nova Ponente (Alto Adige), vinto dall’altoatesina Alexia Tabarelli (1’37”62). In 13° posizione Margherita Sala (Sc Gressoney MR; 1’43”84). In campo maschile, successo del finanziere trentino Davide Leonardo Seppi (1’30”60). Al 6° posto Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’33”74); 16° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’36”15); 26° Tommaso Maria Torno (Sc Courmayeur MB; 1’38”59); 28° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’38”77); 41° Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’41”45).