CR Sci nordico: lo Sc Drink vince la coppa Gs Godioz a Cogne

Titoli regionali della Mass start in tecnica classica a Cogne per le categorie Ragazzi e Allievi (circuito Gros Cidac), e Senior e Giovani (circuiti Asiva e Seniores), organizzati dallo Gs Godioz. La giornata fredda – termometro a meno sette gradi – e con la pista che ha beneficiato della ‘spolverata’ di neve notturna, ha incoronato nei campioni valdostani Elodie Christille, Teseo Bortolotti, Corinne Beltrami, Fabio Restano, Aline Ollier e Federico Bonino. In palio, per la classifica per società, la coppa del sodalizio organizzatore, vinta dallo Sc Drink, davanti allo stesso Gs Godioz e ai cuneesi del Valle Stura.



Categoria Senior/Giovani * 10 km f / 15 km m – CR Mass start tc – Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 32’12”6; 1° assoluta e 1° Junior) ha ragione, a metà dell’ultimo giro, della piemontese Irene Negrin (32’28”2; 1° Aspiranti), con terza, e seconda ai regionali, Sofia Arlina (Sc St-Barthélemy; 34’07”0). Quarto posto per Anaïs Segor Maluquin (Sc Drink; 34’37”8; 3° assoluta e 3° Junior) e quinta Emilie Monica Cappelletti (Team Ski Torgnon 2.0; 36’11”0; 2° Aspiranti campionessa regionale di categoria). A completare il podio Aspiranti, 6° e 7° assolute, Fabienne Aguettaz (Sc Drink; 38’10”2) e Sophie Colajanni (Sc Mont Nery; 41’29”0). Al maschile, anche primo Junior, titolo valdostano dopo una gara tutta di testa, a Federico Bonino (Gs Godioz; 38’51”7), davanti al piemontese Simone Negrin (39’59”3) e a André Philippot (Gs Godioz; 40’11”3; 2° assoluto e 2° Junior). Quarto e miglior Aspiranti, Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 40’15”6) e, quinto e 3° Junior, Andrea Gradizzi (Gs Godioz; 40’22”7). Settima posizione, 1° Senior, Wladimir Cuaz (Gs Godioz; 42’25”9). A completare il podio Aspiranti, 6°, Simone Gemelli (Gs Godioz; 40’24”4) e, 9° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 43’43”6). Nei Senior, piazze d’onore a, 8°, Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes; 43’17”6) e, 10°, Yannick Verraz (Sc Gran San Bernardo; 43’45”1).

Categoria Allievi * 5 km f / 7,5 km m – CR Mass start tc – In campo femminile, strapotere dello Sc Drink – sei atlete nelle migliori sette posizioni – e poker in vetta alla classifica, grazie a Corinne Beltrami (17’48”5), Claire Frutaz (18’06”2), Emilie Gontier (18’19”7) e Bea Gambini (18’36”1), con quinta Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso; 18’54”0). In campo maschile, ancora Sc Drink in cima al podio, grazie a Fabio Restano (22’01”6) davanti a Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes; 22’18’6) e a Gilles Margueret (Sc Gran San Bernardo; 22’23”6). Al quarto e quinto posto troviamo Enea Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery; 22’4022) e Etienne Verraz (Sc Gran San Bernardo; 22’48”2).



Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – CR Mass start tc – Bella lotta a tre per la vittoria, con Elodie Christille (Sc Brusson; 14’56”8) che ha la meglio sulla cuneese Lucia Brocchiero (15’01”9) e su Matilde Martocchia (Gs Godioz; 15’10”0). Quarto posto, e gradino basso del podio ai valdostani per Martina Bisson (Pol. Pollein; 15’45”2) e, quinta piazza a Julie Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 15’50”4). Nei maschietti, successo del cuneese Giacomo Barale (16’10”0), che precede i primi due del campionato valdostano: Teseo Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 16’38”1) e Yannick Farinet (Sc Gran San Bernardo; 16’51”7). Quarto posto a un altro cuneese, Andrea Occelli (16’52”1) e, quinto, a completare il podio dei regionali, Mathias Bastrentaz (Sc Gressoney MR; 16’55”7).