AlpenCup Sci nordico: ancora sul podio Nadine Laurent a St. Ulrich

Ancora un podio, ancora sul terzo gradino, di Nadine Laurent nella seconda giornata di AlpenCup di Fondo, a Sankt Ulrich, in Austria, dove’erano in programma le prove Distance in tecnica classica, dopo la Sprint skating disputata ieri.



Nella 5 km Juniores in alternato bissa il successo del giorno precedente la tedesca Helen Hoffmann (13’54”6) davanti alla connazionale Germana Thannheimer (14’24”5) e, terza, ancora dietro a due tedesche, Nadine Laurent (Fiamme Oro; 14’34”2). In 23° posizione Lucia Isonni (Cse; 15’35”0). Nella 10 km Senior, s’impone la svizzera Nadja Kaelin (28’24”3); al 10° posto Federica Cassol (Cse; 29’33”5).