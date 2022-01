UTMB Mont-Blanc: le iscrizioni sono aperte per 13 giorni per tutti i corridori

Che si tratti di corridori prioritari o neofiti, è il momento per tutti gli amanti del trail di iscriversi alla 19^ edizione dell'UTMB® Mont-Blanc. Quest'anno, tutti i corridori possono iscriversi a partire dalla stessa data e avranno 13 giorni - fino al 18 gennaio - per preiscriversi o utilizzare un’iscrizione prioritaria.



Ci sono diverse novità, tra cui un nuovo orario di partenza per la TDS® e un nuovo percorso per la OCC. Da notare che questo è l'ultimo anno dello storico sistema di punti di qualificazione prima del passaggio, nel 2023, ad un sorteggio accessibile solo ai corridori che abbiano accumulato Running Stones, ottenute partecipando alle gare delle UTMB® World Series.



Per quanto riguarda i corridori élite, i criteri di iscrizione per il 2022 sono ancora basati sulla performance e sui punti di qualificazione, così come sull’Indice UTMB®. Per i corridori che passano attraverso il sorteggio, i risultati saranno annunciati il 26 gennaio alle 10 del mattino.



Date di iscrizione



• Dal 6 al 18 gennaio: pre-iscrizione al sorteggio e iscrizione per i corridori con priorità (vedi le condizioni di iscrizione qui) • 26 gennaio: pubblicazione del risultato del sorteggio Dal 26 gennaio al 6 febbraio: i corridori sorteggiati dovranno confermare la loro iscrizione



Condizioni di iscrizione all'UTMB Mont-Blanc 2022



Corridori che hanno accumulato Running Stones



• Per la gara UTMB®: 1 Running Stone minimo E un indice UTMB® valido nella categoria 100K o 100M • Per le gare CCC®, OCC, TDS®: 1 Running Stone minimo



Corridori che non hanno accumulato Running Stones



• UTMB® : 10 punti acquisiti tra il 01/01/2019 e il 31/12/2021 (in 2 gare al massimo) • CCC® : 6 punti acquisiti tra il 01/01/2019 e il 31/12/2021 (in 2 gare al massimo) • TDS® : 8 punti acquisiti tra il 01/01/2019 e il 31/12/2021 (in 2 gare al massimo) • OCC: 4 punti acquisiti tra il 01/01/2019 e il 31/12/2021 (in 2 gare al massimo)



I finisher delle gare dell'UTMB® Mont-Blanc 2018 possono anche utilizzare queste corse come gare di qualificazione. I corridori possono controllare il loro livello di priorità per le iscrizioni del 2022 sul loro account corridore



Novità 2022



• TDS®: Percorso invariato ma nuovo programma per questa edizione della TDS®. La partenza da Courmayeur sarà a mezzanotte di martedì 23 agosto (cioè nella notte tra lunedì 22 e martedì 23). Maggiori informazioni qui. • OCC: Cambio di percorso per la OCC, sempre con partenza da Orsières nel Vallese svizzero. La gara seguirà il percorso della MCC tra Trient e Argentière e l'attraversamento della frontiera franco-svizzera avverrà attraverso l'emblematico Col de Balme e il suo sublime panorama. Maggiori informazioni qui. • YCC: la Youth Chamonix Courmayeur ha un nuovo look. Questa sfida dedicata ai giovani nati tra il 2000 e il 2008 avrà un nuovo formato con un trail che si svolgerà a Courmayeur il martedì e una nuova gara breve e innovativa il mercoledì a Chamonix. Questa seconda gara vedrà i corridori partire in ordine inverso rispetto alla classifica del giorno precedente.