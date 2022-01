Biathlon: i Campionati italiani juniores traslocano in Friuli a Forni Avoltri

In origine programmati a Bionaz, i Campionati italiani juniores, Giovani e Aspiranti e tappa di Coppa Italia Senior traslocano in Friuli, a Forni Avoltri, dove sono in palio i titoli della Sprint, sabato 8, e dell’Inseguimento, domenica 9 gennaio; il via delle gare alle 9.30.



Folto il gruppo dei biathleti valdostani in lizza per i titoli di specialità. A Forni Avoltri presente la squadra Asiva: Giorgia Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB), Alice Pacchiodi (Gs Godioz), Alessia Martini, Andrea Cecchellero, Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), Laurent Curtaz (Sc Brusson), Pietro Segor, Thierry Bianquin (Gs Godioz), Simone Bétemps (Fiamme Gialle), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Leonardo Mosquet (Sc Sarre).



Con gli effettivi Asiva, anche il gruppo del Project Biathlon: Elisa Stevenin (Sc Champorcher), Amélie Dhérin, Michelle Saracco, Amelie Dherin, Ambra Fosson (Sc Brusson), Nicole Carlin, Coralie Martin, Valentina Naudin (Sc Granta Parey), Noelie Navillod, Giulia Leonardo, Asia Meynet, Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso), Sidonie Silvani, Chiara Barailler, Sophie Vevey, Cecilia Martinet, Davide Fussambri, Mael Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), François Chapellu, Lothar Bianquin, Michel Deval, Manuel Contoz, Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Richard Hugonin, Edoardo Pesce (Gs Godioz), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).