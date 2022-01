Sci nordico: la squadra Asiva in raduno a Flassin di Saint-Oyen

Con lo staff tecnico – gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari e i preparatori Enrico Testolin e Michel Bionaz - al lavoro ci saranno: Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy), Nadine Laurent (Fiamme Oro), Aline Ollier (Sc Valdigne MB), Virginia Cena, Simone Gemelli, André Philippot, Federico Bonino (Gs Godioz), Géròme Garin (Sc Valgrisenche), Matteo Arlian, Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso) e, per gli U23, Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery) e Andrea Restano (Sc Drink).



Cancellata la tappa di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile di Maribor (Slovenia) a causa della carenza di neve, la due giorni, sabato 8 e domenica 9 gennaio, sarà recuperata, sempre in Slovenia, a Granjska Gora, con il programma che resta immutato. Il gruppo azzurro, con Federica Brignone (Cs Carabinieri), Marta Bassino, Elena Curtoni (Cse), sarà in ritiro, dal 3 al 6 gennaio, a Tarvisio (Udine).