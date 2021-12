De Fabiani sesto nella 15 Km in tecnica classica nel Tour de ski a Lenzerheide

Francesco De Fabiani lotta come un leone e conquista il sesto posto nella 15km in tecnica classica nella seconda giornata del Tour de Ski sulla pista svizzera di Lenzerheide. Il 31enne valdostano di Gressoney-Saint-Jean, ha dovuto cedere il passo all’imprendibile finlandese Iivo Niskanen, giunto al primo posto con il tempo di 34’51″7. Alle sue spalle il russo Alexander Bolshunov a 19″3 e il norvegese Paal Golberg con 25″2 secondi di distacco. Giù dal podio il leader della classifica il norvegese Johannes Klaebo, che ha accumulato 34″3 di ritardo.

Buone prestazione anche per Federico Pellegrino, tredicesimo al traguardo, e Giandomenico Salvadori, 24esimo al miglior risultato stagionale. Attardati Maicol Rastelli 32esimo, Paolo Ventura 50esimo, Davide Graz 68esimo, Martin Coradazzi 75esimo, Alessandro Chiocchetti 86esimo.

La classifica del circuito vede al comando Johannes Klaebo a 37’02, seguito con un distacco di 14″ da Paal Golberg e Iivo Niskanen a 36″. Due italiani in top ten: si tratta di Federico Pellegrino, ottavo a 1’13”, e Francesco De Fabiani, nono a 1’30”.

In campo femminile Kerttu Niskanen ha conquistato la vittoria nella 10km sempre in tecnica classica. La finlandese è arrivata al traguardo con 18”2 di vantaggio sulla svedese Ebba Andersson e 30”5 sulla russa Natalia Nepryaeva. Più indietro le azzurre in gara con Caterina Ganz che ha terminato al 32esimo posto, seguita da Anna Comarella 37esima, Lucia Scardoni 45esima, Martina Di Centa 53esima, Cristina Pittin 58esima e Greta Laurent 69esima.

Kerttu Niskanen guida anche la classifica col tempo di 29’54, seguita dalla statunitense Jessie Diggins a 0″29 e dalla russa Natalia Nepryaeva a 0″35. La migliore delle italiane è Caterina Ganz in 33esima posizione a 2’01.

Il Tour de ski muoverà alla volta di Oberstdorf, in Germania, con un’altra 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe in tecnica classica, venerdì 31 dicembre.

Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Tour de Ski Lenzerheide (Svi):

Classifica maschile Tour de Ski:

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Tour de Ski Lenzerheide (Svi):

Classifica femminile Tour de Ski:

