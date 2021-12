Brignone 12/a unica azzurra alla seconda manche dello SL di Lienz, duello Vlhova-Gisin

etra Vlhova ha strappato di forza il miglior tempo alla fine della prima manche dello slalom femminile di Coppa del mondo a Lienz. Sulla pista austriaca la campionessa slovacca, sempre sul podio in stagione tra i pali snodati, ha fissato il cronometro sul tempo di 51”53. Alle sue spalle, per una differenza di appena 8 centesimi, la svizzera Michelle Gisin. Terza posizione virtuale per l’austriaca Katharina Liensberger, alla ricerca della prima vittoria stagionale per la sua nazione, attardata di 27 centesimi. Una run molto tirata con le prime dieci nella classifica parziale, racchiuse in 98 centesimi.

Appena fuori dalla top ten Federica Brignone, unica azzurra qualificata alla seconda manche: la carabiniera valdostana ha fatto la differenza, riuscendo a siglare un tempo di rilievo nonostante il pettorale alto – il 31-, assestandosi in dodicesima posizione a 0”99 dalla leader virtuale.

Non sono riuscite a staccare il pass per la run successiva Lara Della Mea 32esima, a 12 centesimi dall’ultimo posto utile, Vera Tschurtschenthaler 41esima, Anita Gulli 46esima e Marta Rossetti 49esima. Non ha terminato la prova Sophie Mathiou.

Ordine d’arrivo prima manche SL femminile Coppa del mondo Lienz (Aut):

Lienz , Schlossberg – SL W (fis-ski.com)