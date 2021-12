Ultratrail: MONTE ROSA WALSERWAEG Una prima da non perdere

Dietro le quinte un inedito comitato organizzatore, supportato da tutte le amministrazioni locali, nel quale spiccano i nomi di due “monumenti viventi” del trail running valdostano e italiano come Franco Collé e Giancarlo Annovazzi.



Il nome, Monte Rosa Walserwaeg, non lascia spazio a dubbi; racchiude l'essenza di questo nuovo progetto. Nel dialetto tedesco ancora in uso tra le popolazioni Walser, il termine “waeg” significa strada. E proprio sui bellissimi single track dell'omonimo sentiero all'ombra della montagna simbolo della Valle di Gressoney sono stati ricavati tre itinerari che vanno dai 15 ai 90 km. Per i più piccoli, bambini e ragazzi compresi tra 6 e 15 anni, saranno invece proposti itinerari di differente lunghezza seconda dell’età. Insomma, MRW sarà una gara per tutti.



La data da segnare in rosso in agenda è quella di sabato 2 luglio, ma per non correre il rischio di un eventuale sold out meglio accaparrarsi subito un pettorale al seguente link: https://bit.ly/3sJHCjU (sino al 28 febbraio le tariffe avranno un costo agevolato. E’ previsto un numero massimo di 800 partenti).



I percorsi andranno a snodarsi lungo l'Alta Valle del Lys alternando tratti di sentieri conosciuti ad altri meno frequentati, ripristinati ad hoc per la gara e che quindi sono tutti da scoprire. La mission del comitato organizzatore e delle amministrazioni locali è proprio sfruttare il volano sportivo per tenere vivo il ricco patrimonio sentieristico di queste zone.



In questa prima edizione, il cuore pulsante dell'evento con area di partenza e arrivo sarà nel Comune di Gressoney-La-Trinité. I trailer lungo il percorso andranno poi a scoprire i luoghi più belli degli abitati di Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime.



MRW IN PILLOLE:



ULTRA: percorso di circa 90 km con 7200 metri di dislivello positivo.

TRAIL: percorso di circa 45 km con 3500 metri di dislivello positivo.

RUN: percorso di circa 15 km con 700 metri di dislivello positivo (anche non competitiva)



Le gare ULTRA, TRAIL e RUN saranno affiliate all’ITRA e attribuiranno punteggi per le gare dell’UTMB.

Per info www.monterosaww.com