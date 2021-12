Corsa in Montagna: La Tre Rifugi sabato 16 luglio è caccia al record

La data ed il dado sono tratti: sabato 16 luglio con partenza dal Prà di Bobbio Pellice (Villanova) e formula individuale con partenza in linea avrà luogo la disfida con la benedizione del Cai Uget Valpellice.

Mille motivi in più, maschili e femminili, per prendere parte alla edizione 2022 della Tre Rifugi anche se i motivi saranno in “buoni benzina” per ottemperare ai doveri fiscali! Tutto a vantaggio dei Campioni ma nulla graverà sulla quota iscrizione di tutti gli appassionati che semplicemente “vorranno esserci”; infatti esiste ancora la passione sportiva per questo sport e, soprattutto, per la Tre Rifugi e questa passione ha fatto si che il premio speciale sia interamente coperto da sponsor dei quali riveleremo presto l’identità dedicando loro il dovuto spazio!

Sarà la Tre Rifugi dei record, o meglio, del tentativo di stabilire il nuovo record maschile migliorando quel 2.02’14” realizzato dal forestale Claudio Galeazzi nella edizione 1991 e che gli permise di “avere una moglie bellissima, una bella casa e perfino di acquistare un elicottero” (Cit. La Taglia).

Dopo ampia e approfondita discussione il Comitato organizzatore, nella impossibilità di fare affidamento su rilevamenti cronometrici precedenti, è pervenuto a identificare anche il tempo sotto il quale verrà premiato anche il record femminile: 2.20’00”!

Due limiti altamente sfidanti come è giusto che sia per una impresa sportiva destinata a rimanere nella storia con l’auspicio che la sfida sia raccolta da altri grandi Campioni che si inseriscano in un albo d’oro di grande prestigio che contiene già i nomi prestigiosi dei Marco Treves, Marco Morello, Erminio Nicco, Silvio Calandri, Elio Ruffino, Edo Ruffino, Bruno Poet, Gabriele Barra, Felice Oria, Claudio Garnier, Livio Barus, Massimo Lasina ecc… fino ad arrivare alle 13 vittorie di Paolo Bert.

Le aspettative sono molto alte anche per la gara femminile, orfana di tempi di riferimento individuali ma che ha visto la presenza negli anni delle pioniere della specialità, da Margherita Gozzano a Severina Pesando, da Maria Long a Claudia Priotti. Negli ultimi anni la protagonista è Francesca Ghelfi che con Martina Chialvo detiene il record nella formula a coppie.

Non mancherà, però, l’aspetto più popolare, quello che ha reso famosa la Tre Rifugi, oramai si può dire, nei secoli! Sarà garantito un adeguato capo di abbigliamento a tutti i partecipanti mentre, per pernottamenti e pasti tutto dovrà essere gestito autonomamente dai singoli partecipanti.

La partenza dal Prà determina sicuramente problemi logistici che saranno superati con la consueta collaborazione del Comune di Bobbio, del Cai Uget Valpellice e dalla collaborazione del Rifugio Jervis e della Ciabota; d’altra parte la caccia al record non può che svolgersi sullo stesso terreno dove avvenne l’evento il 14 luglio 1991.

200 i pettorali a disposizione per coloro che vorranno essere protagonisti dell’ennesima edizione storica della Tre Rifugi. A breve saranno comunicate modalità ed avviamento delle iscrizioni (Wedosport) ed il regolamento. Adesso, per gli atleti, è il momento di costruire il fondo per incrementare il lavoro di preparazione ad iniziare dalla primavera. Per gli Organizzatori il lavoro improbo di conciliare la manifestazione con le misure di sicurezza che dovranno essere valutate più avanti sulla base della evoluzione degli appositi protocolli sportivi.