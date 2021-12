Sci alpino: allo Sc Crammont MB la Coppa Comune di Gressan a Pila

La classifica per società per somma di tempi,che metteva in palio la Coppa Comune di Gressan, ha premiato lo Sc Crammont MB, grazie alle prestazioni dei fratelli Lustrissy, Anaïs e Yannick, sodalizio della Valdigne che ha preceduto il Club de Ski Valtournenche e lo Sc La Thuile Rutor.

Tra le 39 porte del tracciato, nella competizione in rosa, facendo segnare nettamente il miglior crono in entrambe le manche, la vittoria è andata a Giorgia Collomb (Sc La ThuileRutor; 1’55”04), a precedere Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’58”13) e Sara Rubagotti(Sc Mont Glacier; 1’58”36).

Al quarto posto Emilie Zani (Sc Chamois; 1’59”62) e al sestoGiulia Pasquali (Sc La Thuile Rutor; 1’59”72).

In campo maschile, miglior tempo in entrambe le discese per Peter Corbellini (Club deSki; 1’52”55), seguito da Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’53”63) e da Yannick Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’54”57).

In quarta posizione Lowe Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas;1’54”94) e, quinto, Hervé Bieller (Sc Crammont MB; 1’56”04).