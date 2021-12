Settima vittoria per Sofia Goggia, Brignone undicesima

La campionessa bergamasca al settimo successo consecutivo in discesa, ad un anno esatto dalla prima affermazione ottenuta proprio sulla pista francese, si è nuovamente ripetuta con grande classe, fissando il cronometro sull’ 1’41”71. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle ha sbaragliato la concorrenza delle avversarie, dominando la competizione e consolidando sempre più la sua posizione alla testa della classifica di specialità. Il quindicesimo successo in carriera, l’undicesimo in discesa, le consente di salire sul podio delle azzurre più vincenti di sempre, agganciando al terzo posto il mito Isolde Kostner, dietro solamente a Deborah Compagnoni e Federica Brignone, rispettivamente a 16 e 17 vittorie. Alle spalle dell’azzurra la statunitense Breezy Johnson, al settimo podio in discesa nel massimo circuito, attardata di 27 centesimi e l’austriaca Mirjam Puchner, per la terza volta sul gradino più basso del podio in questa stagione, con 91 centesimi di distacco.

Ma non finisce alla quarta affermazione stagionale della Goggia l’ottima giornata per i nostri colori, grazie ai piazzamenti di Nadia Delago ed Elena Curtoni che portano a tre il numero delle nostre atlete in top 10. L’altoatesina ha ottenuto l’ottavo posto, a 1”45 dalla testa della classifica, accompagnato dal nono posto della Curtoni. Appena fuori dalle prime dieci, in 11esima posizione, Federica Brignone mentre Francesca Marsaglia è 16esima e Marta Bassino ha terminato in 22esima posizione. Più attardata Roberta Melesi, 42esima . Out invece Nicol Delago.

Approfittando dell’assenza di Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia è balzata in testa alla classifica generale con 535 punti, davanti proprio all’americana, ferma a 525. Terza posizione appannaggio di Petra Vhlova, anch’essa assente, a quota 340. Classifica di specialità che vede sempre Goggia al comando a 300 punti, seguita da Breezy Johnson a 240 e Mirjam Puchner con 152 punti.

Il programma gare in Val Gardena continuerà con il supergigante fissato per domenica 19 dicembre alle ore 11.00, in diretta Tv su Rai 2, Raisport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo DH femminile Coppa del mondo Val d’Isère (Fra):

Val d’Isère , O.K. – DH W (fis-ski.com)