Sci alpino: A Pietro Ragone lo Slalom Allievi del Top 50 di Pila

Nelle Allieve successo di Marta Giaretta (Falconeri Ski Team) che si è imposta in 1’51”08, precedendo la piemontese Anita Ochrymowicz (Sauze d’Oulx; 1’51”53). A completare il podio Ludovica Righi (Edelweiss; 1’52”30), brava a confermarsi sul podio dopo il primo posto in Gigante. Al 7° posto Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’55”21); 19° Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier; 1’58”02); 32° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’59”08); 26° Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 2’02”03).

Vittoria valdostana al maschile, grazie a Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’48”85) che ha preceduto una coppia di atleti altoatesini: Alex Silbernagl (Seiser Alm Ski Team; 1’49”35) e David Castlunger (Amateur Ski Team; 1’49”44).

In 7° posizione Riccardo Parini (Sc Aosta; 1’50”47); 16° Yannick Lustrissy (1’53”45); dal 18° al 20° posto Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB), André Bieller (Sc Crammont MB) e Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor). Il Gigante Ragazzi, al femminile, successo dellla portacolori dello Sporting Club Madonna di Campiglio, Lavinia Paci, in 1’01”34, precedendo l’altoatesina Anna Trocker (Seiser Alm; 1’01”58), di nuovo protagonista dopo il successo in Slalom del primo giorno e, terza, Amelia Grace Curto (Equipe Beaulard; 1’01”95).

Al mascile, Giulio Paolo Cazzaniga (Sc Valchisone; 1’01”20), ha preceduto il corregionale Ettore Arturo Bussei Canone (Sc Sestriere; 1’01”77) e il lombardo Tommaso Vistali (Brixia Sci; 1’02”23)), terzo anche nello Slalom inaugurale. Al 6° posto Stefano Andreis (Sc Aosta; 1’02”53); 10° Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’03”03); 23° Tommaso Paletti (Sc Crammont MB); 30° Marco Cortesi (Club de Ski).

Lo Sporting Club Madonna di Campiglio, con 3162 punti, ha vinto la classifica per società, calcolata tenendo conto di tutte le prestazioni delle due giornate; secondo posto per il Mondolè Ski Team, con 2291 punti e terzo per il Falconeri Ski Team, con 1856 punti.