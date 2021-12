La Coppa del Mondo di snowboard cross arriva a Cervinia Michela Moioli e Lorenzo Sommariva lanciano la sfida

Molte squadre hanno raggiunto la località valdostana già a inizio settimana, da domani inizia il programma ufficiale. Tra le 9.30 e le 14 gli atleti saranno impegnati negli allenamenti ufficiali, venerdì le qualifiche: dalle 11 alle 13 quelle degli uomini, dalle 14.30 alle 15.30 quelle delle donne. Sabato la terza gara individuale della stagione (quarta se si considera la prova team di sabato scorso) che inizierà alle 11.30.



Nel 2017, anno del grande esordio in Coppa del Mondo di Breuil-Cervinia, gli azzurri conquistarono entrambe le vittorie con Michela Moioli e Omar Visintin, nel 2018 (doppia gara disputata) arrivarono i successi dell’americana Lindsey Jacobellis, della ceca Eva Samkova, del tedesco Martin Noerl e dell’azzurro Emanuel Perathoner. Nel 2019, ultima edizione prima della cancellazione per l’emergenza sanitaria della passata stagione, fu di nuovo tripudio azzurro con i successi di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, primi anche nella gara a team disputata in Austria la scorsa settimana.



L’Italia si presenta nella tappa di casa con Sofia Belinghieri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Sofia Groblechner, Michela Moioli, Marika Savoldelli, Luca Abbati, Niccolò Colturi, Filippo Ferrari, Michele Godino, Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Lorenzo Sommariva.



In testa alla Coppa del Mondo femminile c’è la britannica Charlotte Bankes (vincitrice a Montafon), davanti alla ceca Eva Samkova (prima nella pre-olimpica in Cina) e all’australiana Belle Brockhoff. L’austriaco Alessandro Haemmerle è il dominatore della Coppa del Mondo maschile (due vittorie nelle due gare individuali) e precede l’americano Nick Baumgartner e l’azzurro Omar Visintin, fermo per infortunio.



Michela Moioli: «Sono contenta di tornare a gareggiare in Italia davanti al nostro pubblico. Oggi (mercoledì) ho effettuato i primi allenamenti in pista e mi piace molto. La partenza è piuttosto tecnica, poi per tutto il percorso si tiene un bel ritmo. Le sensazioni sono positive: sabato si gareggia e bisognerà andare a tutta. Faccio i complimenti all’organizzazione per il gran lavoro svolto, sono stati bravi».