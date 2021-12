La Cdm approda a Dresda per sprint e team sprint: Pellegrino a caccia del primo podio con sei altri azzurri

sette i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la quarta tappa di Coppa del mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania. Sulla pista tedesca saranno impegnati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger e Simone Mocellini, tra gli uomini, mentre saranno presenti nella gara femminile Greta Laurent, Nicole Monsorno ed Elisa Brocard. Il programma gare prevede una sprint maschile ed una femminile in tecnica libera, fissate per sabato 18 dicembre dalle ore 11.30, e la team sprint, sempre maschile e femminile, domenica 19 alle ore 12.00. Tutte le gare saranno in diretta su Raisport ed Eurosport.

Undici invece gli atleti convocati per la tappa austriaca di St. Ulrich, valida per il circuito di Alpen Cup. Parteciperanno nelle gare maschili, tra senior e under 23, Paolo Ventura, Martin Coradazzi, Davide Graz, Lorenzo Romano, Luca Sclisizzo e Alessandro Chiocchetti, mentre nella categoria femminile, saranno presenti nella categoria senior Anna Comarella, Francesca Franchi, Cristina Pittin e Martina Di Centa, mentre per la categoria under 23 gareggerà Sara Hutter.

A seguire il programma gare completo:

Sab. 18/12/21 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Dresda (Ger) – ore 11.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 18/12/21 – Alpen Cup seniores – 15 km TC maschile e 10 km TC femminile St. Ulrich (Aut)

Sab. 18/12/21 – Alpen Cup juniores – 10 km TC maschile e 5 km TC femminile St. Ulrich (Aut)

Dom. 19/12/21 – Coppa del mondo – Team sprint TC maschile e femminile Dresda (Ger) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 19/12/21 – Alpen Cup seniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile St. Ulrich (Aut)

Dom. 19/12/21 – Alpen Cup juniores – 15 km TC maschile e 10 km TC femminile St. Ulrich (Aut)