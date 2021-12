NOTIZIEASIVANOTIZIEASIVANOTIZIEASIVANOTIZIEASIVANOTIZIEASIVA

CdM Sci alpino: Federica Brignone in pista in Val d’Isère (FRA) Dall’Engadina svizzera di Sankt Moritz al Rhòne-Alpes di Val d’Isère, in Francia, il tragitto della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile che, sabato 18 e domenica 19, è ancora alle prese con le gare di velocità. Due giorni di prove cronometrate, il 16 e il 17, poi sabato la Discesa libera e domenica il SuperG, con nove azzurre al cancelletto di partenza.

Tra le convocate Federica Brignone (Cs Carabinieri), Marta Bassino, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia (Cse).

OpaCup Sci nordico Il terzo posto nell’Individuale in tecnica classica, sabato scorso, e il secondo, domenica, nell’Inseguimento skating, nella tappa di Coppa Italia di Fondo, valgono a Federico Bonino (Gs Godioz) la convocazione in azzurro. Bonino è stato infatti selezionato per la tappa di Coppa Europa, del 18 e 19 dicembre, a Sankt Ulrich am Pillersee (Austria), dove sono in programma la 10 km in classico e la 10 km Mass start skating.

Soddifazione per la chiamata in nazionale, oltre che per l’atleta stesso, anche per tutto lo staff tecnico della squadra del Comitato Asiva, André Fragno, Manuel Tovagliari e Nino De Santa.

Programma gare internazionali sci alpino

mer. 15/12/21 – cdm – prova dh m val gardena (ita) – 11.45

mer. 15/12/21 – ec – sl m obereggen (ita) – 10 - 13

mer. 15/12/21 – ec – sl f valle aurina (ita) – 09.30 - 13

gio. 16/12/21 – cdm – prova dh m val gardena (ita) – 11.45

gio. 16/12/21 – cdm – prova dh f val d’isère (fra) – 10.30

gio. 16/12/21 – ec – sl f valle aurina (ita) – 09.30 - 13

gio. 16/12/21 – ec – sl m pozza di fassa (ita)

ven. 17/12/21 – cdm – prova dh f val d’isère (fra) – 10.30

ven. 17/12/21 – cdm – sg m val gardena (ita) – 11.45, rai 2, raisport*eurosport

ven. 17/12/21 – gpi jun/asp – gs m san giovanni fassa (tn)

sab. 18/12/21 – cdm – dh f val d’isère (fra) – 10.30, rai 2, raisport*eurosport

sab. 18/12/21 – cdm – dh m val gardena (ita) – 11.45, rai 2, raisport*eurosport

sab. 18/12/21 – gpi jun/asp – sl m san giovanni fassa (tn)

dom. 19/12/21 – cdm – sg f val d’isère (fra) – 11, raisport*eurosport

dom. 19/12/21 – cdm – gs m val badia (ita) – 10 - 13.30, rai 2, raisport*eurosport

dom. 19/12/21 – ec – gs m glungezer (aut) – 10 - 13

dom. 19/12/21 – ec – dh f passo san pellegrino (ita)

sci di fondo

sab. 18/12/21 – cdm – sprint tl m/f dresda (ger) – 11.30, raisport*eurosport

sab. 18/12/21 – alpencup sen – 15 km tc m - 10 km tc f sankt ulrich (aut)

sab. 18/12/21 – alpencup jun – 10 km tc m - 5 km tc f sankt ulrich (aut)

sab. 18/12/21 – cpi – ind. tc m/f dobbiaco (bz)

dom. 19/12/21 – cdm – team sprint tc m/f dresda (ger) – 12, raisport*eurosport

dom. 19/12/21 – alpencup sen – 15 km tl m - 10 km tl f sankt ulrich (aut)

dom. 19/12/21 – alpencup jun – 15 km tc m - 10 km tc f sankt ulrich (aut)

dom. 19/12/21 – cpi – sprint tc m/f dobbiaco (bz)

biathlon

mer. 15/12/21 – ibucup jun – sprint f/m val martello (ita) – 10.30 - 14

gio. 16/12/21 – ibucup – ind. f/m obertilliach (aut) – 10.30 - 14

gio. 16/12/21 – cdm – sprint f annecy-le grand bornand (fra) – 14.15, eurosport

ven. 17/12/21 – cdm – sprint m annecy-le grand bornand (fra) – 14.15, eurosport

ven. 17/12/21 – ibucup jun – staff. mix - single staff. mix val martello (ita) – 10.30 - 14

sab. 18/12/21 – cdm – ins. f/m annecy-le grand bornand (fra) – 13 - 15, eurosport

sab. 18/12/21 – ibucup – sprint f/m obertilliach (aut) – 10.30 - 14

sab. 18/12/21 – ibucup jun – staff. mix - single mix staff. val martello (ita) – 12.10 - 15.40

sab. 18/12/21 – cpi – ind. m/f racines (bz)

dom. 19/12/21 – cdm – mass start f/m annecy-le grand bornand (fra) – 12.45 - 14.45, eurosport

dom. 19/12/21 – cpi – sprint m/f racines (bz)

dom. 19/12/21 – ibucup – staff. mix - single mix staff. obertilliach (aut) – 10.30 - 13.30

snowboard

ven. 17/12/21 – cdm – qualificazioni sbx m/f cervinia (ita) – 11

sab. 18/12/21 – cdm – sbx m/f cervinia (ita) – 11.30, eurosport

scialpinismo

gio. 16/12/21 – cdm – sprint m/f adamello (ita) – 20

ven. 17/12/21 – cdm – vertical race m/f adamello (ita) – 15

dom. 19/12/21 – cdm – ind. m/f adamello (ita) – 9.30