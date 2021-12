Gli Italiani che ci hanno fatto sognare

Con queste parole che arrivano dritte al cuore, scolpite ed eleganti come la sua falcata, inizia il racconto di Marcell Jacobs a Pino Corrias. L’atleta oro olimpico, protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair, è il simbolo di una grande «squadra» di italiani che nel 2021 hanno regalato al nostro Paese la speranza di potersi rialzare dopo lo shock della pandemia, e di poterlo fare a testa alta. I protagonisti del sogno italiano narrano storie di successi e lacrime, di sconfitte e riscatti che hanno un comune denominatore: darsi sempre un traguardo e guardare oltre.

Scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale, «Questo numero è dedicato agli eroi che in molti settori ci hanno fatto battere il cuore, alzare la testa, restare svegli, e vedere sempre e comunque una meta, oltre gli ostacoli e le difficoltà». La parabola di Jacobs, in questo senso, è esemplare: vittima di bullismo da bambino, riesce a eccellere in tutti gli sport: «Quando i prof a scuola mi dicevano devi impegnarti di più o non combinerai nulla nella vita, rispondevo: combinerò moltissimo, farò l’atleta», ricorda.

E ci riuscirà, superando incidenti fisici ed emotivi, sciogliendo il nodo di un rapporto complesso con il padre, il ragazzo diventerà il velocissimo Re Giaguaro: «Togliere quel nodo mi ha dato la leggerezza che mancava alla mia velocità», racconta. Leggerezza alla quale fa eco la forza tranquilla di Matteo Berrettini, unico italiano finalista a Wimbledon in 144 anni, che il pomeriggio dell’11 luglio scorso ci ha tenuti incollati alla tv durante un memorabile incontro con il mostro sacro Novak Djokovic: «Oltre ai dritti e ai rovesci, metto in campo chi sono. È la mia nuova forza: prima viene l’uomo poi il tennista», si legge nel ritratto firmato da Emanuela Audisio. E non è il solo pioniere di questo incredibile 2021: come ci racconta Fabio Genovesi, il ciclista Sonny Colbrelli, in una gelida domenica di ottobre, ha sorpreso tutti vincendo, alla sua prima volta in questa gara, la Parigi-Roubaix, 258 chilometri di terra e fango, sei ore di fatica che sembrano non finire mai.

Il sogno continua con l’impresa delle Farfalle della Nazionale di ginnastica ritmica, portatrici di un bronzo olimpico e di un messaggio di solidarietà e di empowerment femminile sublimato dalla scrittura di Nadia Terranova: «Le Farfalle hanno vinto anche su di noi, che le crediamo cinque quando sono sei. La medaglia di cui ci sentiamo emozionati e orgogliosi neanche l’avessimo vinta noi, la dedicano a Manuela Maccarani, la loro storica allenatrice. Ribaltando un motto molto maschilista, dietro cinque donne di successo non poteva che esserci un’altra donna di successo».

Trasformare un limite in una risorsa è un’impresa che richiede impegno, determinazione, lucidità. E molto coraggio: quello che ha spinto Ambra Sabatini, oro paralimpico nei 100 metri piani, a tatuarsi la scritta «perfettamente imperfetta». Lei che, scrive Nadeesha Uyangoda, come un’araba fenice, dopo l’incidente nel quale ha perso una gamba ha fatto la cosa che il suo cuore le imponeva di fare: pensare a una nuova rotta e progettare un futuro parallelo. Come coraggiosa è la capitana Miriam Sylla, che dopo l’umiliazione alle Olimpiadi ha fatto leva sullo spirito di squadra portando la Nazionale femminile di pallavolo alla vittoria agli Europei. La morale? La riassume Giulia Zonca in una frase-mantra: «Mai lasciarsi definire da una sconfitta».

Per quante partite la vita possa chiamarci a giocare, per quante medaglie si possano conquistare, l’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei merita il primo posto sul podio della speranza. Scrive Giacomo Papi: «l’Europeo 2021 è stato l’unico evento calcistico internazionale di cui abbia memoria che sarà ricordato non per un’emozione scoccata sul campo da gioco, ma per quello che è accaduto ai suoi bordi». E Vialli è un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, come ci si deve comportare in qualsiasi ambiente ti trovi e in qualsiasi situazione.