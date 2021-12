Il terzo posto nell’Individuale in tecnica classica, e il secondo ieei nell’Inseguimento skating, nella tappa di Coppa Italia di Fondo, valgono a Federico Bonino (Gs Godioz) la convocazione in azzurro.

Bonino è stato infatti selezionato per la tappa di Coppa Europa, del 18 e 19 dicembre, a Sankt Ulrich am Pillersee (Austria), dove sono in programma la 10 km in classico e la 10 km Mass start skating.