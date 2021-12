EC Sci alpino: Edifizi e Albano nelle ‘venti’ nel SuperG di Zinal

Secondo SuperG di Coppa Europa di Sci alpino femminile, ieri, a Zinal (Svizzera) e ottimi riscontri nelle prestazioni di Héloïse Edifizi (al miglior risultato in carriera nella rassegna continentale) e di Giulia Albano, entrambe piazzate nelle migliori venti della classifica. Cinque austriache nella ‘Top ten’, con primo e terzo posto delle atlete biancorosse grazie a Elisabeth Reiseinger (58”87) e Christina Ager (59”11), che si scambiano le posizioni rispetto a gara #1, e piazza d’onore alla svizzera Jasmine Suter (59”24).

La migliore delle azzurre, 12°, è ancora Verena Gasslitter (59”98); 17°, miglior prestazione in Coppa Europa, per Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’00”32; precedente, 24° nella Discesa libera di Sankt Anton, a gennaio 2020); 19° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’00”42); 32° Sofia Pizzato (Cse; 1’01”03); 52° Alice Calaba (Cse; 1’02”31); 53° Carlotta Nimue Welf (Cse; 1’02”49); non hanno concluso la gara Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri) e Elena Dolmen (Cse).

CdM Snowboard Dopo la qualificazione ottenuta, ieri mattina, a Montafon (Austria), nella tappa di Coppa del Mondo di Sowboardcross, con il miglior tempo di Omar Visintin (58”42), il 3° Lorenzo Sommariva (58”71), e il 5° Matteo Menconi (Cse; 59”81), nelle due run al femminile conquistano l’accesso ai quarti di finale della competizione femminile Sofia Belingheri (1’02”07; 4° tempo), Michela Moioli (Cse; 1’02”30; 5°) e, al secondo turno, Francesca Gallina (Cse; 1’01”90; 12°).

Non si sono qualificati Michele Godino e Filippo Ferrari (Cse; 36° e 42°) e Caterina Carpano (18°); miglior crono della britannica Charlotte Bankes (1’01”82). Dalle 13, oggi, le batterie dei quarti – scontro fratricida al femminile, con le tre azzurre nella seconda ‘heat’ insieme alla francese Chloe Trespeuch – mentre al maschile Omar Visintin è inserito nella prima ‘run’ degli ottavi, Tommaso Leoni nella seconda, Matteo Menconi nella terza e Lorenzo Sommariva nella quinta.

EC Sci alpino Prima prova cronometrata, ieri, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) della Discesa libera di Cappa Europa di Sci alpino maschile, con miglior tempo del tedesco Luis Vogt (1’04”98). Quinto posto di Guglielmo Bosca (Cse; 1’05”37); 14° Nicolò Molteni (Cse; 1’05”68); 18° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’05”77); 29° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’06”17); 37° Benjamin Alliod (Cse; 1’06”39); 61° Simon Talacci (Cse; 1’06”39). Dopo l’ispezione della Giuria sulla pista, via libera alla seconda prova, dalle 12.