CdM Sci alpino: quarant’anni fa il Gigante di Pila

Proprio oggi, quarant’anni or sono, il massimo circuito mondiale di Sci alpino faceva tappa – la seconda, dopo l’esordio, sei giorni prima, in Val d’Isère, Francia - nel comprensorio a monte del capoluogo regionale.

Sulla pista Renato Rosa, il ‘Bosco’, preparata con enormi sforzi dal sodalizio organizzatore – lo Sc Pila e la Scuola Militare Alpina - a causa della scarsità di neve, andò in scena il Gigante, vinto dalla tedesca dell’Ovest, Irene Epple (2’34”62; già prima all’esordio nel Gigante della Val d’Isère), che precedette la portacolori del Liechtenstein, Hanni Wenzel (2’34”89) e la statunitense Tamara McKinney (2’35”27; 3° in Val d’Isère). All’ottavo posto, Maria Rosa ‘Ninna’ Quario, al traguardo in 2’36”83; 23° Wanda Bieler (2’40”52); 45° Paola Marciandi (2’42”86).

Erano ben 91 le atlete in gara, con tracciatore della prima manche Stefano Dalmasso, allenatore della ‘valanga rosa’ di Claudia Giordani, Ninna Quario, Daniela Zini e Wanda Bieler; il direttore di gara era l’ex consigliere federale e ‘past president’ del Comitato Asiva, Guido Zampieri; la terza degli apripista era Elena Barmasse, mamma di Henri Battilani.

Era la sedicesima edizione della Coppa del Mondo di Sci alpino che, al femminile, propose 31 gare (8 Discese libere, 9 Giganti, 10 Slalom e 4 Combinate). La Sfera di cristallo fu vinta dalla svizzera Erika Hess; le ‘coppette’ di specialità a Erika Hess (Slalom), alla francese Marie-Cècile Gros-Gaudenier (Discesa libera ), alla tedesca dell’Ovest Irene Epple (Gigante).

EC Sci alpino Due Giganti di Coppa Europa di Sci alpino femminile, domani e domenica, a Andalo (Trento). Tra le convocate Carole Agnelli (Club de Ski), Annette Belfrond, Roberta Midali, Carlotta Saracco (Cse); nello staff tecnico Giuseppe Butelli e Lorenzo Bronzing.

Scialpinismo Squadra Asiva di Scialpinismo in allenamento sciistico il 14 e 15 dicembre, a Crevacol e Torgnon, seconda sede dove saranno presenti anche gli atleti del Progetto Children. Con l’allenatore Emanuel Conta e il preparatore dei Children, Henri Aymondo al lavoro: Noemi Junod, Clizia Vallet, Laurent Battendier, Gabriele De Pieri e l’Under 23 Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex) e per il ‘Progetto’, Giulia Framarin, Tommaso Broglio (Sc Courmayeur MB), Matteo Turco (Sc Crammont MB), Davide Gadin (Sc St-Nicolas), Matteo Borettaz, Erik Brunod, Guido Limana, Didier Chaberge, Alessandro Lacubovici, Elia De Micheli (Sc C. Gex).