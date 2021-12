CdM Biathlon: bene Samuela Comola nella Sprint di Hochfilzen

È la Sprint a tenera a battesimo la prima giornata di gara della terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, di scena a Hochfilzen (Austria) con una brillante Samuela Comola che centra la qualifica per l’Inseguimento di domenica. Cosa che non è successa a Michela Carrara e Didier Bionaz, entrambi fuori dai sessanta.

A imporsi, nella competizione femminile è la bulgara Hanna Sola (20’44”4; 0 0). La migliore delle italiane, 7°, è Lisa Vittozzi; 33° Dorothea Wierer; 42° Samuela Comola (Cse; 23’03”3; 0 0; a 2’19”9); 81° Michela Carrara (Cse; 24’05”7; 2 2; a 3’21”3). Domani, azzurre impegnate, dalle 14.15, nella Staffetta 4x6 km.

In campo maschile, successo del tedesco Johannes Kuehn (26’05”0; 0 1). Al 23° posto, il migliore degli italiani, Lukas Hofer; 26° Thomas Bormolini (Cse; 27’09”4; 0 0); 31° Dominik Windisch (Cse; 27’20”2; 2 0); 70°, ed escluso dai sessanta dell’Inseguimento, domani, dalle 12.15, Didier Bionaz (Cse; 28’23”2; 0 1). EC Sci alpino Seconda prova cronometrata, oggi, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) della Discesa libera di Coppa Europa di Sci alpino maschile.

La miglior prestazione è dello sloveno Nejc Maralocnik (1’02”41), con il migliore degli azzurri, 11°, Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’03”06). In 16° posizione Nicolò Molteni (Cse; 1’03”33); 24° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’03”53); 35° Guglielmo Bosca (Cse; 1’03”69); 52° Benjamin Alliod (Cse; 1’04”34); 65° Simon Talacci (Cse; 1’05”04). Da domani, in pista per le gare valide per il circuito continentale: domani e domenica due Discese libere, lunedì 13 un SuperG.

CdM Snowboard Niente podio per i rider italiani impegnati, oggi, a Montafon (Austria) nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross. Nella competizione in rosa, successo della britannica Charlotte Banks, che ha preceduto l’australiana Belle Brockhoff, la francese Chloe Trespeuch e la canadese Maryeta Odine.

Quinto posto per l’azzurra Sofia Belignheri. Eliminate nella seconda batteria dei quarti Francesca Gallina e Michela Moioli (Cse),rispettivamente terza e quarta nella run vinta da chloe Trespeuch davanti a Sofia Belingheri. Al maschile, vittoria dell’austriaco Alessandro Haemmerle, che precede lo statunitense Nick Baumgartner e la coppia tedesca Umito Kirchwehm e Martin Noerl. Al 6° e settimo posto Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva (Cse). eliminato nella prima batteria dei quarti, dopo aver vinto quella degli ottavi, Omar Visintin, stessa turno fatale anche a Matteo Menconi; Leoni e Sommariva escono in semifinale, entrambi terzi nelle rispettive ‘heat’.

Prima delle due giornate di IbuCup Senior, oggi, in Val Martello (Alto Adige), con la disputa dell’Individuale. Al femminile, bella vittoria della friulana dell’Esercito, Sara Scattolo (Cse; 25’25”3; 1 1); 18° Ilaria Scattolo (Cse); 30° Gaia Brunetto (Cse). In campo maschile, successo del tedesco Darius Lodl (44’41”2; 0 1 0 0) e terzo gradino del podio al poliziotto trentino Elia Zeni (45’17”4; 0 1 0 0). In 23° posizione Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 45’57”9; 1 3 0 0); 88° Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 57’08”87; 3 2 3 3). Domenica, seconda e conclusiva giornata di con in programma, alle 10.30, la Staffetta 4 x 7,5 km maschile e, alle 14, la 4 x 6 km femminile.