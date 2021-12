Sedici azzurri a Davos per la terza tappa di Cdm di sci di fondo

Sono sedici i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la terza tappa di Coppa del mondo di sci di fondo in programma a Davos, in Svizzera. Nella sprint in tecnica libera di sabato 11 dicembre gareggeranno Federico Pellegrino – qui tre volte vincitore nel 2014,2015 e nel dicembre 2020 -, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Francesco De Fabiani e Giovanni Ticcò fra gli uomini e Cristina Pittin, Greta Laurent, Nicole Monsorno, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne.

Chiusura domenica 12 dicembre con la 15 km a tecnica libera, per le quale saranno iscritti Federico Pellegrino, Paolo Fanton, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi, Stefano Gardener e Francesco De Fabiani fra gli uomini e nella 10 km femminile, sempre in passo alternato, Cristina Pittin, Francesca Franchi, Caterina Ganz ed Elisa Brocard.

Il programma completo:

Sab. 11/12/21 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – ore 14.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 12/12/21 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Davos (Svi) – ore 11.40 e 14.00, diretta tv Raisport ed Eurosport