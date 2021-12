Mattia Agostinacchio vince a San Colombano

Sabato, nella seconda prova di Coppa Italia, a Fanano (Modena), negli Allievi primo anno, gara vinta da Ettore Fabbro (Jam’s Bike Team Buja), Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco) ha concluso in quinta posizione.

Domenica, nella prima edizione del Gran Premio Valfontanabuona – 1° trofeo San Colombano Certenoli (Genova), gara internazionale, Mattia Agostinacchio ha conquistato il gradino più alto del podio, sempre negli Allievi primo anno. L’aostano ha preceduto Francesco Baruzzi (Team Piton) e Daniele Longoni (Cicli Fiorin).

In Liguria, al via anche Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite), che nella categoria Open ha chiuso in settima posizione assoluta, quarto Under 23, nella gara vinta da Davide Toneatti (Dp66 Giant Smp). In campo femminile, successo di Eva Lechner (Fas Airport Services), con nona piazza di Nicole Pesse (Team Rudy Project).

Negli Juniores, gradino alto del podio per Samuele Scappini (Team Fortebraccio), e 22° posizione di Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco); 24° Andrea Carbone (Cicli Lucchini).

Nuovo appuntamento, sempre con il Ciclocross, l’8 dicembre, con la edizione 19° Ciclocross del Ponte, a Faé di Oderzo (Treviso), dove sono iscritti Corrado Cottin (Cicli Benato), Mattia Agostinacchio, Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco).