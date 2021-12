Sci: Al via stagione agonistica invernale con 160 gare

Saranno 160 le competizioni sportive - di cui 121 di sci alpino, 19 di sci nordico, nove di biathlon, otto di snowboard, tre di scialpinismo e una di free style - che cadenzeranno la stagione agonistica sulle nevi della Valle d'Aosta.

Due le Coppe del Mondo che troveranno ospitalità in regione: la tappa dello snowboard, a Cervinia, il 17 e 18 dicembre e, per lo scialpinismo, il titolo della Long Distance, inserito nel programma del Tour du Rutor, dal 31 marzo al 3 aprile.

A questi si aggiunge la quattro giorni, a Pila, della Fis Master Cup. Si sdoppia invece il memorial Fosson, con il 'Top 50', il 14 e il 15 dicembre, e il Criterium nazionale a squadre, dal 9 all'11 aprile, sempre a Pila. Due anche le tappe valdostane del Grand Prix Italia, a La Thuile e Gressoney-La-Trinité, rispettivamente l'11 e il 12 gennaio e il 7 e l'8 marzo, mentre il 30 e 31 marzo toccherà ai Campionati italiani Giovani, slalom e gigante, in scena a Courmayeur. Tre gli appuntamenti previsti per il fondo: il 5 e 6 febbraio toccherà alla 37esima edizione della MarciaGranParadiso e alla Minimarcia, in abbinata allo Skiri Trophy, l'ex Topolino Fondo.

Il biathlon ospiterà a Bionaz due rassegne tricolore: l'8 e il 9 gennaio il titolo Junior, Giovani e Aspiranti e, il 29 e 30 gennaio, i Campionati Allievi e Ragazzi. Il 19 e il 20 febbraio si terranno la Coppa Italia di snowboard e il 23 gennaio a Crevacol la Coppa Italia di scialpinismo. Il 30 gennaio, la località ospiterà invece i campionati di free style.