Trail: Henri Aymonod inaugura lo Speed Tour Pramotton di Donnas, Valeria Poli prima donna

Il fresco vincitore della Coppa del mondo di corsa in montagna, Henri Aymonod valdostano dell’US Malonno, inaugura l’albo della manifestazione in 16’56” seguito sul podio da Diego Yon 2° in 17’56” e da Niccolò Biazzetti 3° in 18’10”. Completano la top 10 nell’ordine Andrea Gradizzi, Manuel Bosini, Simone Girodo, Jean Xavier Villanese, Etienne Verraz, Alessandro Nicco e Matteo Villani.

In 21’18” si aggiudica la gara femminile Valeria Poli del Pont Saint Martin, seconda Rodica Sorici in 21’23”, terza Elisabetta Negra in 22’20”, quarta Lisa Borzani e quinta Luisanna Marrazzo. (fonte runningpassion)