Ciclismo: Guichardaz ai piedi del podio nel GP Città di Vittorio

Allievi primo e secondo anno Donne in partenza insieme e classifiche separate. A imporsi è la ‘secondo anno’ Alice Bulegato (Sportivi del Ponte; 23’02”6). Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco; 24’12”4) conclude in ottava posizione assoluta, quarte nei ‘primo anno’, a soli 10”2 dal terzo posto di categoria, occupato da Angelica Colucci (Zhiraf Guerciotti; 24’03”2; 7°). Negli Allievi primo anno, successo di Federico Rosario Brafa (Melavì; 38’04”3). Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco) è stato costretto al ritiro, quand’era al comando della gara, a causa della rottura del cambio, guasto avvenuto quand’era molto distante dall’area tecnica; ritiro anche per l’altro portacolori della Scott Libarna Xco, Mattia Lunardi.

Negli Juniores, dove si registra la vittoria di Luca Paletti (A favore del Ciclismo; 49’05”3), 21° posizione di Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco; 55’33”6).

Nei Master fascia 3, quinto posto di Corrado Cottin (Cicli Benato; 51’24”3), nella gara vinta da Giuseppe Dal Grande (Ctf; 49’08”2).

CdM Ciclocross

Sette belgi nei primi dieci della classifica della tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross di Besançon (Francia), e vittoria di Eli Iserbyt (1h 03’47”) davanti al connazionale Toon Aerts (1h 03’57”) e all’olandese Pim Ronhaar (1h 05’31). Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite) ha concluso in 47° posizione.