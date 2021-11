Trail: Monte Zerbion skyrace, iscrizioni aperte da mercoledì 1 dicembre

Apriranno mercoledì 1 dicembre le iscrizioni alla prima edizione del Monte Zerbion skyrace e vertical.

L’evento, presentato ufficialmente a fine ottobre, si svolgerà sabato 14 maggio 2022 e promette subito grande spettacolo; sono sei le prove in programma con tante iniziative collaterali che andranno ad animare ancor di più una giornata già ricca.

Due prove skyrace, una di 22 chilometri (2.200 metri dislivello positivo e negativo) e una di 18 chilometri (1.500 metri dislivello positivo e negativo); due vertical di 9.5 chilometri (2.200 metri D+) e 5.5 chilometri (850 metri D+), aperto ai giovani dai 15 ai 17 anni e ai disabili e il Baby Trail riservato agli atleti del futuro. Da pochi giorni l’organizzazione ha introdotto un’altra novità: una prova non competitiva, enogastronomica, di sette chilometri (dislivello positivo di 1.150 metri), chiamata Vertical Randò.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale di Wedosport e chiuderanno al raggiungimento dei 600 pettorali distribuiti sulle cinque prove (escluso il Baby Trail). Sul sito internet montezerbionskyrace.com sono già presenti percorsi, profili e tracce gps, oltre al regolamento completo e a tutte le principali informazioni.

Le tariffe: 45 euro per la skyrace di 22 chilometri, che scendono a 35 per la prova sui 18 chilometri. Le quote per partecipare ai due Vertical sono invece di 35 euro (9.5 chilometri) e 20 euro (5.5 chilometri). Sconto di 5 euro per tutti gli atleti tesserati Fisky. È di 25 euro (tariffa unica) la quota per il Vertical Randò. Iscrizione gratuita per il Baby Trail.