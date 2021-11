In vendita gli stagionali per lo sci di fondo: i prezzi rimangono invariati

C’è moderato ottimismo alla vigilia di un inverno fondamentale per tutto il comparto della montagna. Lo scorso anno, seppur tra molte difficoltà, l’attività dello sci di fondo è stata regolarmente portata avanti, prima con i soli atleti e poi con l’apertura generalizzata.



L’AVEF (Associazione valdostana enti gestori piste sci di fondo) intanto ha messo in vendita gli skipass stagionali, disponibili presso le biglietterie delle località. Nessuna variazione di prezzi rispetto allo scorso anno. Lo stagionale adulti (19-65 anni) è in vendita al prezzo di 95 euro, quello ridotto (7-18 anni e over 65) costa invece 50 euro.



Tutti gli under 18 residenti in Valle d’Aosta hanno la possibilità di acquistare lo stagionale regionale per lo sci alpino e lo sci di fondo al prezzo di 50 euro. Per accedere a questa agevolazione è necessario recarsi alle biglietterie degli impianti a fune.



Allo stato attuale, per praticare lo sci di fondo non è richiesto alcun obbligo di green pass, essendo attività sportiva all’aperto che non prevede l’utilizzo di impianti. Potrà invece essere richiesto per usufruire dei servizi accessori, secondo le normative vigenti.