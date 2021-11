Biathlon: Didier Bionaz al via della Cda a Oestersund

Sono dieci i convocati per la prima tappa della Coppa del mondo di biathlon, in programma Oestersund (Sve) sabato 27 e domenica 28 novembre, dove si disputeranno un’individuale sabato 27 novembre e una sprint il giorno successivo. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara in campo femminile e Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel fra gli uomini. Il circuito rimarrà nella località svedese anche nel fine settimana successivo (dal 2 al 5 dicembre) per un’altra tappa con sprint, pursuit e le staffette.

Lisa Vittozzi, brillante protagonista nei test della passata settimana a Idre, punta a tornare nelle zone altissime della classifica. “E’ stata un’estate vissuta cercando e trovando sensazioni positive – racconta la carabiniera forestale di Sappada -. L’ultimo raduno svolto in Svezia è andato molto bene, abbiamo trovato condizioni soddisfacenti nonostante qualche giorno di pioggia.

I test agonistici disputati ai campionati sverdesi mi hanno dato le risposte che cercavo, fisicamente pensavo di andare bene e le gare mi hanno confermato quanto pensavo. La cosa più interessante è che ho tenuto un buon livello al tiro al poligono, sono fiduciosa di portare quanto di buono ho svolto in allenamento in estate anche nelle gare che contano”.

Sempre in Svezia, ma a Idre, parte invece l’Ibu Cup con Cedric Christille, Daniele Fauner, Iacopo Leonesio, Michele Molinari, David Zingerle, Hannah Auchentaller, Eleonora Fauner, Irene Lardschneider, Beatrice Trabucchi, Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari. Il programma propone le sprint giovedì 25 novembre, seguite da un’altra sprint sabato 27 novembre, chiusura domenica 28 novembre con le pursuit.

Il programma:

Gio. 25/11 – Ibu Cup – Sprint femminile e maschile Idre (Sve) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 27/11 – Coppa del mondo – Individuale femminile e maschile Oestersund Sve) – ore 11.45 e 15.00, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Sab. 27/11 – Ibu Cup – Sprint femminile e maschile Idre (Sve) – ore 10.00 e 13.30

Dom. 28/11 – Coppa del mondo – Sprint femminile e maschile Oestersund Sve) – ore 11.00 e 13.45, diretta tv Eurosport e streaming biathlonworld.com

Dom. 28/11 – Ibu Cup – Pursuit femminile e maschile Idre (Sve) – ore 10.00 e 12.30